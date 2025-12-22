Jaén capital coge 200.000 euros del segundo cuarto premio "repartidos entre muchas familias"

Celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real - Eduardo Parra - Europa Press

JAÉN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El segundo cuarto premio, con el 25.508, ha dejado en la capital jiennense 200.000 euros repartidos "entre muchas familias" que han adquirido su décimo en la administración número 15 de la calle Doctor Eduardo García Triviño.

"Siento muchísima felicidad y alegría de haber repartido este premio entre tantas familias del barrio", ha apuntado a Europa Press la responsable del local, Emma Navas.

Ha añadido que en total ha sido una serie la que se ha vendido del 25.508, lo que equivalen a diez décimos, cada uno de ellos premiado con 20.000 euros. Todo ello se ha vendido en ventanilla.

No es la primera vez que Emma da un premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Hace dos años, en 2023, también repartió el Gordo. "La verdad es que siempre da muchísima alegría", ha dicho la responsable la lotera.