Jaén cierra instalaciones deportivas exteriores, parques y el castillo por lluvia y fuerte viento

Archivo - Castillo de Santa Catalina. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha cerrado este martes las instalaciones deportivas exteriores, parques y el Castillo de Santa Catalina, debido al aviso amarillo por fuertes rachas de viento y lluvia.

Una decisión que se toma ante las previsiones meteorológicas anunciadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que sitúan a la capital y montes de Jaén en el citado nivel de riesgo durante esta jornada, en la que ya están presentes las precipitaciones y se dejan sentir las ráfagas de aire.

Por ello y "por precaución", el Patronato Municipal de Cultura ha determinado que el Castillo de Santa Catalina permanecerá cerrado al público, según ha informado en una nota el Consistorio.

Además, desde el área de Medio Ambiente se ha procedido al cierre de los parques perimetrados con valla y se recomienda evitar el tránsito por el resto de zonas verdes de la ciudad. Asimismo, el Patronato de Deportes ha establecido el cierre de todas las instalaciones deportivas exteriores.

"Todas estas medidas permanecerán vigentes mientras se mantenga activado dicho aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología por rachas de viento y lluvia en la capital y Montes de Jaén", ha explicado el Ayuntamiento.