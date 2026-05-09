Vista de la estructura de las pasarelas ya instaladas en Los Cañones - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase del proyecto de adecuación turística y ambiental de Los Cañones aborda ya la instalación de las pasarelas peatonales para las que ya se han colocado los armazones sobre las paredes. Estas estructuras permitirán a los visitantes recorrer a partir de este verano el curso del río Eliche a lo largo de más de un kilómetro.

Esta intervención, según se ha indicado desde el Ayuntamiento a Europa Press, se prolongará a lo largo de al menos cuatro semanas y coincide en el tiempo con las actuaciones que se están llevando a cabo para adecuar como aparcamiento para visitantes una zona situada junto a El Portazgo.

Será un estacionamiento de más de 150 plazas ubicado en el acceso a la primera fase del camino de Los Cañones, en el Puente de la Sierra. Esta primera fase del proyecto se ejecutó en el mandato 2019-2023 con fondos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

La pasarelas que ahora se están instalando son los elementos principales y de mayor atractivo de esta segunda fase de las obras, ya que permitirá que el visitante pueda recorrer a lo largo del curso del río, y siguiendo el dominio público hidráulico, el paraje de Los Cañones, utilizando además algunos puentes.

Las obras que el Ayuntamiento de Jaén lleva a cabo en el paraje de Los Cañones comenzaron en diciembre de 2025 y la previsión es que, tras el parón del tren de borrascas, puedan estar listas para el verano. Tienen una inversión de 1,5 millones de euros y se están ejecutado por parte de la empresa Geocaminos SL, que ha realizado un minucioso replanteo técnico desde el propio lecho del río mediante equipos topográficos especializados.

Es por ello por lo que se han llevado a cabo diversas pruebas de anclaje para evaluar los sistemas que fijarán la estructura metálica de las pasarelas a la roca, garantizando la seguridad y adaptación de la solución constructiva a las características del cañón, respetuosos además con el paraje.

Previamente a la instalación de las pasarelas, en el inicio de la senda fluvial, se ha llevado a cabo el desbroce y la limpieza del terreno en los primeros metros del recorrido. Además, ya se ha realizado el replanteo de la futura escollera que protegerá este tramo frente a posibles avenidas del río, una actuación clave para asegurar la estabilidad y durabilidad de la senda en un entorno natural sometido a crecidas periódicas.