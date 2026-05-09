Vox no suspende sus actos tras la muerte de los agentes:"Nos quieren callados y hay que combatir las políticas mafiosas"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto al candidato de Vox a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, durante el acto. - ÁNGEL DÍAZ/ EUROPA PRESS

LINARES (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido que su formación no haya suspendido sus actos de campaña, a diferencia de otros partidos como el PP y el PSOE, que han paralizado su actividad electoral tras el fallecimiento de los dos guardias civiles en Huelva durante un operativo contra el narcotráfico, y ha afirmado que "nos quieren callados" y que "lo que hay que suspender son las políticas del gobierno mafioso y corrupto de nuestra nación". Además, ha señalado que frente al narcotráfico "no hay más alternativa: o prisión o al fondo del mar".

En el acto de campaña celebrado este sábado en Linares (Jaén), Gavira ha explicado que, aunque "los culpables" del asesinato de los dos guardias civiles fallecidos "son los narcos", existen "muchos más responsables". "También lo son quienes miran hacia otro lado, quienes aprueban leyes que dificultan su trabajo y quienes no les dotan de medios", ha apuntado Gavira.

Además, ha culpado tanto al PSOE como al PP de permitir que "este tipo de sucesos sigan ocurriendo", "en una tarde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acaban con todo el narcotráfico pero ni los del PSOE, ni los del PP son capaces y nosotros no vamos a parar hasta que sean los criminales los que tengan miedo", ha sentenciado.

Asimismo, el dirigente de Vox en Andalucía, ha aprovechado el acto para explicar que desde su partido van a "proteger y defender el campo para acabar con la ruina y el fanatismo climático".

