Jaén exhibe una Real Provisión de los Reyes Católicos que reafirma la jurisdicción real a la eclesiástica

Cultura exhibe una Real Provisión de los Reyes Católicos que reafirma la jurisdicción real a la eclesiástica. - AYUNTAMIENTO DE JAEN

JAÉN 5 Jul. (EUROPA PRESS) - El Archivo Histórico municipal expone durante todo el mes de julio un nuevo documento. Se trata de una pieza de extraordinario valor histórico: una Real Provisión de los Reyes Católicos, fechada el 7 de noviembre de 1478 en Córdoba, dirigida al obispo de Jaén, Íñigo Manrique de Lara, mediante la que los monarcas ordenan que los jueces eclesiásticos cesen en la usurpación de competencias propias de la jurisdicción real. El documento se encuentra validado con las firmas autógrafas de los Reyes Católicos y un sello circular de cera roja placado al dorso, elementos que refuerzan su autenticidad y relevancia diplomática.

La provisión, que se puede visitar de lunes a viernes en horario de 9,00 a 20,00 en el Hall del Archivo Histórico, constituye un "valioso testimonio" del proceso de fortalecimiento del poder de la Corona durante la Baja Edad Media, ha explicado el Ayuntamiento en una nota. En la provisión, Isabel y Fernando denuncian que, como consecuencia de los "escándalos y desórdenes" ocurridos en el reino, los jueces eclesiásticos habían ampliado de forma indebida el alcance de su jurisdicción, interfiriendo en las competencias de la justicia real y favoreciendo, en ocasiones, a personas acusadas de cometer delitos.

Con esta disposición, los monarcas ordenan expresamente al obispo de Jaén y a sus representantes que no obstaculicen la actuación de los jueces reales ni conozcan de causas que no correspondan a la jurisdicción eclesiástica, reafirmando así la autoridad de la Corona en la administración de justicia. El documento ofrece, además, un interesante testimonio sobre el denominado derecho de asilo en sagrado, institución medieval que permitía a las personas perseguidas por la justicia refugiarse en lugares considerados inviolables, como iglesias o monasterios.

Esta práctica fue origen de numerosos conflictos entre la jurisdicción civil y la eclesiástica, ya que muchos acusados buscaban acogerse a la protección de la Iglesia para ser juzgados por tribunales generalmente más indulgentes. La Real Provisión refleja las tensiones derivadas de esta situación y anticipa el proceso de limitación de los privilegios jurisdiccionales anticipa el proceso de limitación de los privilegios jurisdiccionales eclesiásticos que caracterizará el fortalecimiento del Estado moderno. En este contexto, la Corona persigue consolidar una administración de justicia unificada y reforzar la autoridad del poder real frente a otras jurisdicciones.

Especialmente significativa resulta la "severa cláusula final del documento", mediante la cual los Reyes Católicos advierten a los provisores y vicarios de que, en caso de incumplimiento, podrían perder las temporalidades que poseían en los reinos e incluso ser considerados "ajenos y extraños" a ellos, una muestra de la firme voluntad regia de hacer respetar sus competencias. Esta Real Provisión constituye una fuente de extraordinario interés para comprender la evolución de las relaciones entre la Monarquía y la Iglesia a finales del siglo XV, un periodo en el que la Corona afianza progresivamente su supremacía política y judicial, sentando las bases del Estado moderno.