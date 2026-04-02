Jaén Merece Más aprecia "oportunismo" de Moreno y Montero en Semana Santa por su temor a que logren un escaño el 17M

La secretaria general del PSOE-A y su candidata a la Junta, María Jesús Montero, este jueves en su visita a la Semana Santa de Jaén. - PSOE-A

JAÉN 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha criticado este jueves la presencia en Jaén con motivo de la Semana Santa tanto del presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, como de la secretaria general del PSOE de Andalucía y su cabeza de cartel, María Jesús Montero, en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo.

Montero ya ha estado este Jueves Santo en la capital, mientras que Moreno ha anunciado que estará presente en la Madrugada del Viernes Santo para presencia la salida de El Abuelo.

"Este desembarco político inédito no es casual", ha asegurado este partido en una nota, quien de igual forma ha lamentado el uso de las devociones más íntimas de los jiennenses en plena precampaña.

Ha sostenido que "ambos (Moreno y Montero) hacen claro oportunismo político con la Semana Santa de Jaén, con la cofradía más popular y venerada como es la de El Abuelo, de la que sólo se han acordado curiosamente justo hoy, en año y tiempo de campaña electoral, en una fecha tan señalada".

Este partido ha apelado a sondeos donde le atribuye un apoyo de unos 34.000 votos, cifra de la que ha presumido podría propiciar que JM+ tuviera "un escaño decisivo para conformar gobierno".

Con todo Jaén Merece Más ha expresado a ambos líderes su "bienvenida" a la capital jiennense por cuanto ha defendido que "Jaén ha sido, es y será siempre una tierra caracterizada por su profunda hospitalidad, con las puertas abiertas para todos".

"Nos enorgullece que líderes de este nivel acudan a conocer y disfrutar de la riqueza patrimonial, cultural y devocional de nuestra Semana Santa", ha sostenido Jaén Merece Más, que de igual forma ha expresado su deseo de que "el año que viene, aun no habiendo elecciones, también vengan y muestren este mismo interés por Jaén".

Ha sostenido Jaén Merece Más que los dos grandes sondeos de origen público que puedan ayudar a vislumbrar el estado de ánimo de los votantes andaluces, el que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como el Barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), "los invisibilizan por órdenes directas del PSOE y el PP respectivamente, en un intento de frenar una realidad demoscópica incontestable".

Jaén Merece Más ha asegurado que los sondeos proyectan que este partido obtendría el 0,5% de los sufragios a nivel autonómico, cifra que extrapolan a partir de los 34.0000 votos que podrían obtener en la única circunscripción por la que se presentarían, la provincia de Jaén.

Ha sostenido que esos 34.000 votos superaría la marca de los 18.873 votos que obtuvieron en las elecciones andaluzas de 2022, antes de esgrimir que "el último parlamentario por Jaén en aquellos comicios costó 21.530 votos".

"Con estas cifras, Jaén Merece Más podría ser decisivo para la conformación del nuevo Gobierno andaluz", ha seguido argumentando, para apuntar que podría ser "la sexta fuerza política de toda Andalucía", posición que ha situado como "un hito histórico teniendo en cuenta que concurre exclusivamente en la provincia de Jaén".

Ha sostenido JM+ que en los sondeos aparecen bajo el epígrafe "otros partidos", por lo cual "los encuestados han tenido que citar expresamente y de viva voz a Jaén Merece Más como su opción preferida, demostrando una altísima intencionalidad de voto".



