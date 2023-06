Jaén Merece Más defiende sus "objetivos muy altos" en el acuerdo con el PP, pese al "riesgo" y la exigencia que suponen

Camacho (c) observa el 'Acuerdo por Jaén' tras su publicación en la web.

El presidente de Jaén Merece Más (JM+), Juan Manuel Camacho, ha defendido los "objetivos muy altos" marcados en el acuerdo con el PP para formar gobierno en la capital, pese a ser conscientes de que tiene "un riesgo de que la sociedad va a exigir mucho" y ante situaciones como la dimisión del secretario general del partido, Francisco Javier Marín, por su disconformidad con 'la estrategia política que se ha marcado desde el grupo municipal'.

Así lo ha indicado este jueves en rueda de prensa donde han hecho pública el acta de protocolización del denominado 'Acuerdo por Jaén' firmada ante notario el 16 de junio y que han publicado para su descarga en su página web --https://www.jaenmerecemas.es/acuerdo-por-jaen/ tras peticiones, entre otros, de los medios de comunicación.

También se había reclamado el documento desde el PSOE, cuya "presión" y "actitud beligerante" ha sido una de las razones que han llevado a JM+ ha mostrarlo ahora y no "al dictado de nadie". Igualmente, ha aludido a la supresión de "unas valoraciones sobre una persona" que aparecían en uno de los anexos y que, según ha precisado, no ha supuesto firmar un nuevo acta.

De este modo, Camacho ha destacado que el acuerdo, con algunas líneas tachadas "por protección de datos", ya es "accesible" para su consulta y ha precisado que incluye "las 100 + 1 medidas" y tres anexos que vienen a ampliar información y "hacer más entendible" algunos de esos puntos, en concreto, sobre deuda del Ayuntamiento y Universidad de Jaén.

Ha incidido en que hay "a corto, medio y largo plazo" y que implican a otras administraciones, siendo conscientes de que "son objetivos muy altos" y a veces los "mete en líos". "Necesitábamos, por el espíritu de Jaén Merece Más, trascender más a allá de lo municipal", ha dicho sobre el planteamiento "igualitario" que hicieron tanto al PSOE, ganador de las elecciones, como al PP, ambos empatados a once concejales.

Para su desarrollo, ha apuntado como primer paso la constitución de la comisión mixta entre PP y JM+ que "velar por el cumplimiento" de las medidas, fijando antes "las prioridades según las dotaciones económicas y los tiempos", que "tendrán que ser estudiados técnicamente" sin prometer "quimeras".

La "intención" es que se constituya la semana que viene", según Camacho, quien ha precisado que a esta comisión se unirá "otra mesa distinta" para seguir "específicamente" la medida más resaltada por JM+: el Fondo de Equilibrio Territorial y Convergencia Socioeconómica de la provincia de Jaén (Fecja).

El presidente del partido ha subrayado que el documento recoge también "la ruptura" del pacto de gobierno en caso de "incumplimiento" del acuerdo por parte del PP, que se compromete a "elevar" sus medidas a los diferentes ámbitos en los que gobierne. Junto a ello, ha hecho hincapié en que "faltan muchas cosas" en el acuerdo, "pero no quiere decir que Jaén Merece Más no luche por ellas".

En este sentido, ha afirmado que así se lo comunicaron al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su reciente visita a la capital, al trasladarle "en una charla cordial" en el Palacio de Deportes Olivo Arena que "no es un cheque en blanco" y "tienen que cumplir".

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Camacho se ha referido a la dimisión del secretario general de JM+, quien, según recogen medios locales, ha basado su decisión en 'divergencias políticas' que le llevan a 'no compartir' la 'estrategia política que se ha marcado desde el grupo municipal' y que supone 'anteponer intereses ajenos y no convenientes para lo conseguido' por Jaén Merece Más.

"A todos nos apenan que ocurran estas cosas, pero en la libertad de cada persona toma las decisiones que considere", ha comentado Camacho, quien ha precisado que presentó su carta de renuncia "este lunes" y hablaron con el objetivo de "intentar recomponer todo", pero se han "encontrado sorpresivamente esta situación en los medios de comunicación".

Además, ha expresado su "respeto" tanto por Marín --que "ha formado parte de la comisión de negociación" tras las elecciones municipales y que "claro" que estaba de acuerdo con el acuerdo con el PP--, como por todas las personas que han venido trabajando por la causa de Jaén Merece Más "desde 2017", cuando se constituyó como plataforma.

Preguntado a los intereses ajenos a los que alude, ha dicho no entender "a qué se refiere" y ha considerado que "hay una serie de malentendidos" en un escenario en el que hay quien puede tener "prisa", pero apenas han pasado doce días desde la toma se posesión del gobierno local, por lo que también ha pedido "tiempo".

"Los partidos han de seguir. Yo hoy soy presidente, a lo mejor mañana no por lo que sea, porque me vaya o me echen, pero los partidos y las ideas han de seguir. Javier Marín es tan importante como todas las personas que hay en el partido. La persona que da folletos por la calle es tan importante como el presidente", ha zanjado.