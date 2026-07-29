Jaén Merece Más (JM+) choca con el PSOE en el Ayuntamiento de Jaén por el proyecto del barrio universitario

Una de las calles del casco antiguo de Jaén - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Jaén Merece Más, Juanma Camacho, ha chocado con el PSOE en el Ayuntamiento de Jaén por el proyecto de barrio universitario, que considera una falta de compromiso real con la revitalización del casco histórico de Jaén. Además, ha afeado al alcalde, Julio Millán, que no haya sido un proyecto consensuado con su formación, con la que gobierna en coalición.

Para Camacho, crear 2.300 viviendas --el 40 por ciento de ellas en régimen de protección--, en los olivares situados entre la Universidad de Jaén (UJA) y Carrefour, es una iniciativa que "trunca de cuajo" la oportunidad de regenerar el casco histórico con la llegada de jóvenes.

Desde Jaén Merece Más han defendido que el casco histórico, afectado por la presencia de casas vacías y solares abandonados, debería ser el destino prioritario para el alojamiento estudiantil.

Camacho ha aclarado que, si bien su formación solicitó a PSOE y PP saldar la deuda con la UJA cediéndole los terrenos necesarios para el crecimiento de sus edificios académicos, "nunca se habló de ampliar la dotación de la superficie para crear un barrio de alojamiento universitario en el extrarradio".

A su juicio, esta decisión colisiona con el modelo de ciudad de JM+, que busca introducir a cientos de jóvenes en el centro histórico para dinamizar el entorno.

Asimismo, la formación ha apuntado que desde 2017 viene reclamando que la UJA habilite facultades en el barrio histórico, logrando incluso que se proyecte una residencia universitaria en el solar de la plaza de Santiago.

Por todo ello, consideran que la propuesta del PSOE supone "agotar probablemente la última oportunidad seria" para dotar de vida a la zona más necesitada de Jaén.

La denuncia de JM+ no se ha dirigido únicamente al PSOE, sino también al PP y a su gestión en la Junta de Andalucía. Camacho ha lamentado que el Gobierno andaluz siga sin dotar económicamente el Área de Rehabilitación Integral del casco histórico, incumpliendo de este modo el acuerdo unánime alcanzado en el Parlamento andaluz en 2018.

Según ha explicado el presidente de la formación, durante las negociaciones del pacto de gobierno municipal tras las elecciones de mayo de 2023, se solicitó formalmente al PP que el presupuesto andaluz de 2024 incluyera una partida "generosa" para este fin, algo que no se consiguió.

Camacho ha calificado de "frustrante y muy decepcionante" la negativa del PP a destinar entre 15 y 20 millones de euros de la Junta para cumplir con la Proposición No de Ley (PNL) de 2018.

Esta inversión, ha asegurado, no solo mejoraría el aspecto estético y funcional de la zona, sino que garantizaría condiciones de habitabilidad dignas para unos vecinos que se sienten "ignorados por las administraciones públicas, gobierne quien gobierne".

"No hay un barrio antiguo más degradado y con menos atención pública en toda Andalucía que el de la ciudad de Jaén", ha sentenciado Camacho, quien ha concluido que esta situación es la consecuencia directa de las políticas de PP y PSOE, a los que acusa de mantener el casco histórico "sumido en el abandono desde hace décadas".