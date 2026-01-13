Jaén presenta una nueva web que unifica su imagen como "destino de referencia cultural, patrimonial y turístico"

María Espejo presenta la nueva página web. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha dado a conocer este martes la nueva página web oficial del Patronato municipal de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio. Bajo el dominio www.culturayturismojaen.es, "unifica la cultura, turismo y fiestas" de la ciudad frente a la dispersión que había antes en distintas páginas.

"Se convierte, así, un espacio vivo y único que conectará a los ciudadanos, visitantes y al mundo entero con la esencia de Jaén", ha afirmado en su presentación la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo.

Al respecto, ha destacado que "será clave para poner a Jaén en el mapa cultural y turístico de España". Parte de la necesidad de crear una plataforma digital oficial que sea capaz de mostrar a la ciudadanía jiennense y al mundo en general toda la riqueza patrimonial, cultural y turística de Jaén y que sirva también como herramienta estratégica capaz de promocionar a nivel nacional e internacional todo lo que acontece en la capital "a través de este espacio moderno, visual y dinámico".

La edil ha señalado que, por vez primera, "se promocionará la imagen de Jaén como destino de referencia, tanto cultural, patrimonial, como también, por supuesto, turístico". "Esta web centralizará toda la información oficial sobre eventos, patrimonio, rutas y servicios turísticos y además, también trabajamos para ofrecer experiencias digitales innovadoras como visitas virtuales, y contenidos interactivos", ha añadido.

Igualmente, ha valorado sus características "que están en consonancia con los cánones actuales de digitalización". En este punto, ha afirmado que la página destaca por su diseño minimalista, visual, dinámico, con actualizaciones constantes de agenda cultural, eventos y actividades.

"Es intuitiva y cercana, accesible a todos los públicos, con menús claros y sencillos, además de contenidos organizados. Una web que se ha diseñado para estar totalmente adaptada a móviles, tablets y ordenadores de cualquier tipo. Una web que está integrada con nuestras redes sociales, canales de vídeo y plataformas de difusión cultural" ha enfatizado.

APARTADOS

Se ha estructurado en cuatro pestañas fundamentales y diferenciadoras, como 'Agenda cultural y de ocio', con un calendario actualizado con horarios, eventos, conciertos y fiestas populares, y 'Turismo y rutas', con información de rutas guiadas, visitas temáticas y reservas 'on line', además de horarios de museos, monumentos y oficinas de turismo.

Los otros dos apartados principales son los de 'Patrimonio y cultura', donde se pueden encontrar fichas detalladas de monumentos, museos y espacios culturales, visitas virtuales 360º a enclaves emblemáticos y curiosidades de la ciudad, y 'Gastronomía', "esencial y de orgullo de ciudad y proyección".

Además, en esta web hay otros cinco apartados adicionales, entre los que están 'Fiestas y tradiciones' (Semana Santa, ferias, romerías, celebraciones populares con su calendario), 'Experiencias en Jaén' (con actividades como catas de aceite, talleres, rutas nocturnas, senderismo o naturaleza, y 'Planifica tu viaje', con información práctica sobre parkings, transporte, alojamientos o puntos de información turística.

A ellos se suman 'Jaén para todos', con rutas y espacios accesibles para personas con movilidad reducida e información de turismo inclusivo, así como 'Educación y cultura', sobre programas culturales para centros educativos.

IMPACTO

Espejo ha asegurado que esta página logrará reportar beneficios para Jaén, potenciará el orgullo de la ciudadanía jiennense, mejorará la gestión institucional y su acercamiento a los habitantes "gracias a una información clara en la que destacará la inmediatez y todo ello, posibilitará la generación de un impacto económico positivo en sectores clave como la hostelería, comercio y servicios turísticos".

"Una web con la que reforzamos nuestro compromiso desde el Patronato Municipal de Cultura con la promoción turística y el desarrollo económico, consolidando a Jaén como destino imprescindible en el mapa cultural español", ha concluido la edil.