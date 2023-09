El I Jaén Rock & Blues Fest se celebrará el 7 de octubre con la presencia de seis bandas

JAÉN, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de Jaén Rock & Blues Fest tendrá lugar el próximo 7 de octubre en el paseo de las bicicletas del Parque de la Concordia, donde se podrá disfrutar de la música de seis bandas.

En concreto, actuarán los grupos jiennenses The Rivvers, Los Rudos y We Want More; los granadinos Freebyrds, la banda valenciana Harmonica Frank &His King Bees y la oriolana Trouper Swing Band, según se ha puesto de relieve este viernes en la presentación de este nuevo evento.

La concejala de Cultura, Festejos y Patrimonio Histórico, María Espejo, y el gerente de Rock States, Jesús García, han sido los encargados de dar a conocer un festival que nace con la intención de sacar a la calle parte de la programación que tiene el citado local.

"Una intención que coincide con el interés de esta Concejalía de sacar la música, el arte a la calle y que no sea solo en espacios cerrados", ha manifestado la edil.

García ha añadido que esta cita "nace a petición del público que exige un festival grande y que echan de menos Alligator rockin". "Hemos organizado un gran festival con bandas de Jaén y otras nacionales", ha afirmado.

Sobre el cartel de esta primera edición, ha precisado que los conciertos comenzarán a las 12,30 con The Rivvers y le seguirá a las 14,00 horas Harmonica Frank &His King Bees, un conjunto histórico levantino de blues especializado en el Menphis de los 50 y 60 del siglo pasado.

A las 16,00 llegarán los jiennenses "de neorockabilly" Los Rudos (antes Condensadores de Fluzo), que tocarán canciones propias versiones y adaptaciones de clásicos adaptados a su estilo. Dos horas después será el turno de Freebyrds, proyecto musical de Antonio Maillo guitarrista de entre otras bandas de la Blues Band de Granada.

A las 20,00 horas, está prevista la actuación de We Want More, grupo de Jaén que rinde tributo al legendario Gary Moore, mientras que a las 22,00 horas cerrará esta programación la banda Trouper Swing Band que alterna temas propios con versiones de neoswing y rockabilly. Una vez acabados los conciertos, la música seguirá hasta las dos de la madrugada con el DJ Chusky.

El Jaén Rock & Blues Fest contará, además, con la colaboración de la asociación motera la Ardilla, que realizará una ruta motera con final en el paseo de las bicicletas a partir de las 12,30 horas.