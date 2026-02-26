El Jardín Botánico de Córdoba celebra la VI Feria de las Plantas de Colección y el VI Mercado del Trueque los días 7 y 8

El Real Jardín Botánico de Córdoba celebra los días 7 y 8 de marzo la VI Feria de Plantas de Colección y el VI Mercado de Trueque de Plantas, organizados junto a la Sociedad de Amigos del Jardín Botánico. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico de Córdoba celebrará los días 7 y 8 de marzo la VI Feria de Plantas de Colección y el VI Mercado de Trueque de Plantas, organizados junto a la Sociedad de Amigos del Jardín Botánico, en una cita que reunirá a viveristas especializados, coleccionistas y público aficionado de todas las edades.

Según ha informado el Ayuntamiento, la feria expondrá una amplia muestra de plantas singulares y de colección en la Plaza Central Elena Moreno, de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas el sábado, y sólo en horario matutino el domingo.

Entre los expositores participantes se encuentran firmas especializadas como Bromelias BCN, Begonias y más, Todoplant, Viveros El Jardín, Kokedama, Flora del Trópico, Cactus Andalucía, pantrópica, Viveros la Cañada, Almoradux y Eternal flowers.

Como actividad paralela, el domingo, de 10,00 a 13,00 horas, se celebrará el VI Mercado del Trueque de Plantas en la Rosaleda del Jardín Botánico. Los participantes podrán intercambiar plantas en macetas, esquejes, bulbos o rizomas. El personal técnico del Jardín clasificará previamente los ejemplares para garantizar un intercambio equilibrado según tres categorías: especie, porte y rareza. El propio jardín aportará alrededor de un centenar de plantas de colección y participará activamente en el trueque.

La programación se completa con actividades formativas. El sábado, a las 11,00 horas, tendrá lugar la charla 'Cymbidium chinos, más que una orquídea', a cargo de Rubén Velázquez, de Flora del Trópico, y el domingo, a las 11,00 horas, se celebrará el taller práctico 'Cymbidium chinos, división, enmacetado y cuidados esenciales', impartido por Manuel Lucas, del orquidario de Estepona.

Además de las acciones exclusivas de estas jornadas, la programación habitual del Real Jardín Botánico se celebrará de forma paralela durante el fin de semana, y el Mercado de Artesanías ampliará su horario para coincidir en días y horas con la Feria. El Taller Infantil se mantendrá, como cada domingo, de 12,00 a 13,00 horas.

"PUNTO DE ENCUENTRO IMPRESCINDIBLE"

El presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que "después de seis años, la Feria de las Plantas se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para aficionados y especialistas, y refleja el creciente interés de los cordobeses por la botánica".

Además, García-Ibarrola ha señalado que "el Mercado del Trueque es una iniciativa que fomenta la participación y el intercambio responsable, valores que forman parte de la misión educativa y ambiental del Jardín Botánico".