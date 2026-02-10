Javier Ruibal y 'Saturno Cabaret' llegan el viernes al Gran Teatro de Córdoba con las últimas entradas aún disponibles

Archivo - El patio de butacas del Gran Teatro de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las últimas entradas para el espectáculo de Javier Ruibal titulado 'Saturno Cabaret', cita que llevará al público a un cabaret barcelonés de los años cincuenta, están disponibles en la taquilla del Gran Teatro y a través de 'teatrocordoba.es'. La cita es este viernes en el Gran Teatro de Córdoba.

Tal y como ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en una nota, el concierto tendrá sobre el escenario a Javier Ruibal, compositor, guitarrista y cantante, como protagonista de este cabaret de la época donde desembarcan soldados estadounidenses, burgueses, artistas plásticos, cinematográficos y otros tantos personajes cosmopolitas.

A Ruibal lo acompañan los músicos Manu Sánchez (piano), José Recacha (guitarras), Dani Escortell (bajo), Alberto Bocanegra (piano y teclado), David Pablo Bellido (violín), Diego Villegas (saxofón y clarinete), Miguel Barrones (saxofón y clarinete) y Nacho Botonero (trompeta y fliscorno). Además estarán los bailarines Lucía Ruibal y David Nieto.

El Instituto Municipal de Artes Escénicas cuenta en su programación de esta semana con 'Florence Foster', interpretada y dirigida por Amada Santos. En una ubicación especial, el escenario del Gran Teatro de Córdoba, el próximo 14 de febrero el público podrá situarse cerca de esta conocida cantante de ópera quien, junto a su fiel pianista Cosmé McMoon interpretado por la actriz Ana Ifigenia, está a punto de cumplir su sueño de cantar en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York. En esta historia todo parece perfecto, si no fuera por su pésima capacidad para cantar.

Los pequeños de la casa y las familias podrán disfrutar el domingo 15 de febrero de música en directo con 'Es solo rocanrol, ¡pero nos gusta!', un espectáculo de teatro musical pensado para aprender de este estilo musical, a partir de canciones tributo a The Rolling Stones, uno de los máximos exponentes del rock. La Orquesta de Córdoba acompañará a las jóvenes solistas Sofía Cámara Marín (marimba) y Delia Rodríguez Vacas (violín) el 12 de febrero en el Teatro Góngora. El Concierto de Jóvenes Promesas impulsa en una edición más el talento emergente con estas dos distinguidas solistas bajo la dirección de Salvador Vázquez.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.