Los jóvenes andaluces tienen hasta el próximo 31 de octubre para solicitar el bono cultural de 400 euros

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha animado a todos los jóvenes andaluces que este año cumplen los 18 años a solicitar el Bono Cultural Joven antes de que finalice el plazo, fijado para el próximo 31 de octubre, "una ayuda de 400 euros para adquirir libros, entradas para conciertos, para museos, música, videojuegos, series online y toda un amplio abanico de productos y actividades culturales que podrán disfrutar dándose de alta en la web https://bonoculturajoven.gob.es/.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 3.700 en toda España, 776 de ellos en Andalucía. En una nota de prensa, Fernández ha destacado que el número de beneficiarios ha ido creciendo a lo largo de las tres ediciones, pasando de los más de 56.400 jóvenes que lo adquirieron en 2022 a los 102.322 de la edición del pasado año, lo que refleja "que esta iniciativa, que cumple el doble objetivo de acercar, promover y fidelizar la cultura entre el colectivo joven, generando futuros consumidores, y, por otro lado, reactivar el sector y la industria cultural, es un absoluto acierto del Gobierno de España".

Este año, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los beneficiarios potenciales de esta ayuda ascienden a 102.043 en Andalucía de los 534.526 calculados en todo el país. Ha recordado que tienen derecho a los 400 euros los jóvenes que cumplan 18 años en 2025 que sean de nacionalidad española, posean residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros ex tutelados.

Será "imprescindible" que, previamente, los interesados obtengan una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el certificado digital.

Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. Con esa tarjeta puede disfrutar de experiencias y productos culturales, que se dividen en tres categorías para favorecer la diversificación del gasto, con la siguiente distribución: 100 euros para productos físicos; 100 euros para productos digitales, como suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos en línea; y 200 euros para artes escénicas: teatro, ópera, cine, danza, museos.