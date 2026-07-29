La Joyería de Córdoba, reconocida como la primera IGP de España de productos artesanales e industriales

El sello que a partir de ahora va a identificar a la Indicación Geográfica Protegida de la Joyería de Córdoba, con diseño cordobés de Álvaro Larrosa. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Joyería de Córdoba ha sido reconocida como Indicación Geográfica Protegida (IGP) por la Unión Europea (UE), la primera de España de productos artesanales e industriales, después de que el 15 de junio la Junta de Andalucía emitió la resolución favorable sobre la solicitud, validando el pliego de condiciones y el resto de la documentación presentada conforme al Reglamento de la UE, y tras presentarla en diciembre de 2025.

El anuncio lo han realizado este miércoles en una rueda de prensa el alcalde, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el delegado de la Junta en la provincia, Adolfo Molina, y el presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba, Isidoro García Escribano, junto al presidente de la Confederación de Empresarios (CECO), Antonio Díaz, y la delegada de Economía y Hacienda y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y la delegada territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez, entre otros representantes institucionales.

Al respecto, el regidor ha resaltado que "hoy es un día para la historia de la ciudad y de la artesanía de los productos artesanales e industriales en España", a lo que ha agregado que "es una iniciativa que vuelve a demostrar que cuando todos colaboramos juntos, cuando se le da alas a la iniciativa privada y sumamos todas las instituciones y la ciudad, los proyectos salen".

Asimismo, ha valorado que "demuestra, una vez más, que Córdoba tiene capacidad y potencial, y que sólo hay que darle oportunidades para lograr ser los primeros en algo", de forma que "aquí no seguimos la senda de nadie, sino que nosotros somos los que estamos abriendo una senda a todos los productos artesanales e industriales que pueden estar en el futuro a recorrer el camino recorrido en Córdoba, y en concreto la joyería cordobesa". "Hoy le ponemos el broche de oro a ese camino, de oro de 24 quilates", ha ensalzado.

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE SIGLOS

Mientras, el presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba ha celebrado que "la Unión Europea ha reconocido oficialmente la Indicación Geográfica Protegida para Joyería de Córdoba", siendo "un logro largamente esperado, que supone un antes y un después en el sector y en la ciudad".

En este caso, ha indicado que "no es únicamente un distintivo europeo, sino un reconocimiento oficial de algo que en realidad Córdoba conoce desde hace siglos: que aquí existe una forma diferente de entender la joyería, un saber único y un vínculo inseparable entre el territorio y el producto, dando prestigio internacional a la ciudad".

Así, ha remarcado que "la joyería forma parte de la identidad de Córdoba: es historia, cultura, industria e innovación", a lo que ha añadido que "durante generaciones, miles de artesanos, diseñadores, empresarios y trabajadores han construido un sector que ha sabido evolucionar sin perder la esencia". "Esa combinación entre tradición e innovación es precisamente uno de los grandes valores que hoy reconoce Europa", ha apostillado.

Igualmente, García Escribano ha detallado que "uno de los rasgos que mejor identifica a nuestra joyería es su extraordinaria capacidad para crear piezas de gran riqueza estética utilizando una cantidad optimizada de metal precioso", de manera que "esta forma de fabricar, basada en siglos de experiencia, es la especialización de nuestros profesionales". Por tanto, "ese saber hacer es el que hoy queda reconocido y protegido", ha declarado, para agregar que "la IGP no es un punto de llegada, sino un punto de partida para seguir generando empleo, impulsar la innovación y fortalecer la marca Joyería de Córdoba en todo el mundo".

DATOS CLAVE

Dicho reconocimiento es el resultado de más de una década de trabajo constante por parte de la asociación. La IGP supone protección jurídica, al proteger el nombre de generaciones de profesionales que han construido este prestigio; garantía al consumidor, porque garantiza origen, autenticidad y calidad; competitividad, al reforzar la posición de las empresas en un mercado globalizado; promoción internacional, dado que facilita la proyección exterior y posiciona a Córdoba entre los referentes europeos, y patrimonio, puesto que protege un patrimonio industrial y artesanal que pertenece a toda la ciudad.

La IGP Joyería de Córdoba se convierte en la primera IGP de productos industriales/artesanales reconocida en España. Actualmente existen 24 indicaciones europeas de este tipo, pero ninguna de joyería: es la primera de España y la primera de Europa en el sector joyero.

CAPITAL EUROPEA DE LA JOYERÍA

Ante ello, el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba ha felicitado a la Asociación Provincial de Joyeros, a todas las empresas del sector, al Ayuntamiento, a la Diputación y a todas las instituciones "por haber trabajado de forma coordinada para celebrar este momento tan importante para Córdoba y Andalucía".

Según ha expuesto, "la publicación de esta concesión de la IGP supone un reconocimiento al talento, al esfuerzo y a una tradición industrial y artesanal que forma parte de la identidad de Córdoba desde hace siglos". Se trata de "un distintivo europeo que reconoce oficialmente la calidad, el diseño, la excelencia y la reputación de la joyería cordobesa", ha subrayado.

En este caso, ha señalado que "Córdoba ha sido pionera y se sitúa a la cabeza en Europa" y que desde la Junta de Andalucía se ha acompañado este proceso "convencidos del valor de nuestra industria y de la capacidad de competir en mercados internacionales desde la calidad".

Así, "esta IGP es una garantía para los consumidores, protege frente a imitaciones y abre nuevas oportunidades de competitividad, empleo cualificado y atracción de inversiones", ha manifestado Molina, quien ha enfatizado que "es un motivo de orgullo consolidar a Córdoba como la capital europea de la joyería".

Y el presidente de la Diputación Provincial ha aseverado que "a nivel institucional hemos cumplido con un deber que es intentar acompañar a un sector del que nos sentimos muy orgullosos en la provincia", con mil fabricantes, en torno a 15.000 empleos, representa el 20% del tejido productivo industrial y concentra el 60% de la producción nacional de joyería en el país.

Tras apuntar que "esto significa que el destino es donde la joya se convierte en legado y sello de calidad", Fuentes ha reivindicado que "Córdoba ha demostrado tener el talento, los empresarios y los trabajadores para enseñar al mundo entero que aquí está la joya del mundo".

"Pasear mañana por cualquier vitrina del mundo con este sello es una palanca de desarrollo y comercio increíble", ha afirmado, para expresar su reconocimiento a los maestros plateros y joyeros, a quienes ha animado "a seguir adelante".