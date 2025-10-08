JSA de Córdoba critica la "negligencia" de la Junta con el cribado de cáncer de mama en la provincia de Córdoba

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los "fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama han dejado a más de 2.000 mujeres andaluzas sin respuesta médica, tras haberse sometido a mamografías con resultados dudosos que nunca fueron comunicados ni derivados a seguimiento", y esta "negligencia, reconocida por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ha tenido consecuencias irreparables en la salud y vida de muchas mujeres" cordobesas y andaluzas, "llegando a perder la vida algunas de ellas".

Así lo ha señalado, en una nota, la secretaria general de la formación en la provincia, Pilar Algar, quien ha exigido "la dimisión inmediata" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "como máximo responsable de la gestión, supervisión y dirección del sistema sanitario autonómico".

En este sentido, Algar ha señalado que "no bastan disculpas ni compromisos burocráticos", porque "lo que se ha quebrantado es la confianza esencial de la ciudadanía en el sistema sanitario público que ha de velar por su salud".

Por su parte, el secretario de Organización de JSA en Córdoba, José Antonio Lara, ha manifestado que "esto no ha sido un error técnico, sino que se trata de la consecuencia de una gestión negligente, inmoral e inhumana del Partido Popular, que ha demostrado ser incapaz de ocuparse, atender y proteger la salud" los cordobeses y andaluces.

Por todo ello, desde JSA de Córdoba han reclamado "medidas extraordinarias que garanticen la atención, diagnóstico y tratamiento de todas las posibles afectadas, en el menor tiempo posible; una investigación independiente del proceso de detección, comunicación y seguimiento del programa de cribado en Andalucía; la creación de un comité de vigilancia ciudadana que asegure que no se produzcan casos de demora, la reparación del daño causado a todas las víctimas de esta crisis sanitaria y el reconocimiento público de la responsabilidad".