Juan Antonio Carrillo renuncia como miembro electivo del Consejo Consultivo a un mes de finalizar su mandato

El catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo Donaire, en una foto de archivo. - CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Juan Antonio Carrillo Donaire ha presentado su renuncia como miembro electivo del Consejo Consultivo de Andalucía apenas un mes antes de que concluyera el mandato de cinco años para el que fue elegido, en diciembre de 2020, por el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Juanma Moreno.

Fuentes del Consejo Consultivo de Andalucía han confirmado a Europa Press este jueves dicha renuncia de la que ha informado previamente el diario 'ABC'. Juan Antonio Carrillo fue nombrado como miembro electivo del Consejo Consultivo de Andalucía tras el fallecimiento de José Calvo González, a quien sustituyó en dicha responsabilidad, y tomó posesión de ese cargo en enero de 2021, por lo que su mandato finalizaba el próximo mes.

Al dar cuenta de la renuncia de Juan Antonio Carrillo, desde el diario 'ABC' han señalado que estuvo vinculado hasta el pasado mes de agosto al bufete sevillano SdP Estudio Legal, y que tanto dicho catedrático de Derecho como otra abogada relacionada con la citada firma están siendo investigados en el marco de la causa de la Audiencia Nacional en la que se investiga el supuesto cobro de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), declarada secreta y por la que la semana pasada fueron detenidos, entre otros, la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

La Ley del Consejo Consultivo de Andalucía, consultada por Europa Press, detalla en su artículo 8 que los consejeros electivos, en número de seis, "serán nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno entre juristas de reconocido prestigio con una experiencia superior a 15 años", con dedicación de "carácter exclusivo y a tiempo completo".

No obstante, "con independencia de estos, y cumpliendo los mismos requisitos, el Consejo de Gobierno podrá designar hasta cuatro consejeras o consejeros más, que desempeñarán sus funciones sin exclusividad", precisa el mismo artículo de la Ley del Consejo Consultivo, que aclara que, "en ambos casos, el nombramiento se efectuará por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez".

Carrillo Donaire es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, experto en Derecho Comunitario Europeo y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla (1999). Asimismo, fue decano de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía, vocal del Tribunal de recursos especiales en materia de contratación del Parlamento de Andalucía, y de la Oficina Nacional de Evaluación de la Contratación Pública.

Según se recoge en la web del Consejo Consultivo, donde aún figura como miembro del mismo, Juan Antonio Carrillo ha realizado estancias postdoctorales de investigación en las Facultades de Derecho de Assas-Panthéon de Paris II, en la Universidad de Florencia y en el European University Institute de la Unión Europea.

Ha impartido docencia reglada de licenciatura, grado, máster oficial y doctorado en las Facultades de Derecho, de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Derecho de las Universidades de Girona, Barcelona, Valencia, Murcia, Granada, Málaga, Huelva, Santiago de Compostela, Pablo de Olavide, Oberta de Cataluña, Paris-Nanterre, Internacional Menéndez y Pelayo, Loyola Andalucía y de la Universidad de Centroamérica (UCA El Salvador).

Ha publicado seis monografías jurídicas y ha coordinado cuatro libros colectivos. Es autor de más de un centenar de trabajos de investigación entre capítulos de libro y artículos de revistas científicas indexadas. Tiene cuatro sexenios de investigación reconocidos por la CNAI-Aneca.

La reseña biográfica de Carrillo Salcedo recoge igualmente su condición de investigador y miembro de la Comisión Científica del Instituto Universitario Clavero Arévalo de la Universidad de Sevilla, así como de miembro del Consejo de redacción de varias revistas científicas de su especialidad, como la 'Revista Española de Derecho Administrativo' y la 'Revista Andaluza de Administración Pública'.