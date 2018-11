Marín (Cs) "no espera ninguna explicación" de Susana Díaz en el Senado sobre los ERE: "Siempre se esconde"

Actualizado 06/11/2018 13:18:56 CET

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno de la Junta, Juan Marín, ha advertido este martes de que "no espera ninguna explicación" en la comparecencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la Comisión de Investigación de la financiación de los partidos políticos por el caso de los ERE.

Preguntado al respecto en rueda de prensa, Marín ha insistido en que "no se puede esperar absolutamente nada" y ha asegurado que la presidenta del Ejecutivo andaluz "siempre se esconde cuando tiene que dar explicaciones", al tiempo que ha criticado el bajo nivel de autocrítica de Díaz, que "nunca va a reconocer" que se llevaron a cabo este tipo de decisiones en el caso de los ERE.

"Dirá que no sabía nada, que no tenía conocimiento, aunque lleva 30 años en la política, y que sus compañeros y expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán son inocentes", ha avisado Marín, quien ha deseado que, "cuando llegue la sentencia, sí tenga algo más que decir".

En este sentido, ha insistido a Díaz que "mirando para otro lado no se solucionan los problemas", lo que ha enlazado con la investigación sobre el uso indebido las tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

"No solo es decir que es una práctica inmoral, eso lo sabe hasta un alumno de Primaria. ¿Quién las concedió, quién las autorizó?. Si la propia Susana Díaz no es capaz de responder, ¿qué control tiene sobre la gestión que hacen las personas que ella designa a dedo para llevar esas responsabilidades", ha cuestionado.

Sobre los 680 millones que "no debieron salir de las arcas públicas, según la Fiscalía Anticorrupción para afrontar compromisos frente a terceros para el pago de ayudas de los ERE fraudulentos entre los ejercicios 2000 y 2009, Marín ha considerado "bochornoso" esta situación y ha destacado que, cuando se inicie la siguiente legislatura, pondrán en marcha una auditoría y una ley de evaluación de políticas públicas "para controlar los dineros públicos y que nos diga que es lo que se ha hecho".

"Otro día nos volvemos a despertar con titulares de prensa sobre casos de corrupción en Andalucía", ha afeado el candidato de Cs a la presidencia de la Junta, toda vez que ha asegurado que Susana Díaz "sigue sin dar explicaciones".

"No es Ciudadanos quien juzga a Chaves y a Griñán y a 23 años del PSOE en Andalucía, es el Ministerio Fiscal y los jueces", ha destacado Marín, que ha destacado que con esos 680 millones de euros se podría haber garantizado el agua para el sector agrícola con obras de varias infraestructuras importantes, como la canalización de la Presa de Rules, desaladoras en la zona de poniente de Almería, las canalizaciones de la Axarquía o el desdoblamiento del túnel de San Silvestre en Huelva. También se podría haber hecho la conexión Algeciras-Bobadilla del corredor ferroviario del Mediterráneo.

"Los recursos no se han gestionado bien, se han malversado. Es una realidad que el gobierno de Susana Díaz no quiere mirar. Quiere hablar con acento andaluz pero no de los temas de Andalucía", ha apuntado. "Susana Díaz y el PSOE tiene alergia al control", ha señalado Marín, para recordar que tanto el PSOE como el PP votaron en el Parlamento en contra de una ley de evaluación de políticas públicas y una oficina contra el fraude y la corrupción política.