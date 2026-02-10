Los Juegos Deportivos Municipales de Granada baten récords en su 39ª edición con el doble de deportistas

Presentación de los 39º Juegos Deportivos Municipales de Granada - AYUNTAMIENTO

GRANADA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Deportes de Granada impulsa en 2026 la edición más ambiciosa de los Juegos Deportivos Municipales, que alcanzan cifras históricas al duplicar el número de participantes hasta los 8.400 deportistas y cuadruplicar las modalidades deportivas, pasando de cuatro a un total de 15, consolidándose como uno de los principales programas públicos de promoción del deporte base en la ciudad.

Tras el inicio de las competiciones por equipos el pasado mes de noviembre, comienzan ahora las pruebas individuales, completando un calendario deportivo que se ha convertido en uno de los más amplios y estables del deporte municipal, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa. En cada jornada se disputan una media de 110 encuentros, distribuidos entre instalaciones deportivas municipales y centros escolares.

La edición de 2026 marca un punto de inflexión en la historia de los Juegos Deportivos Municipales. El crecimiento experimentado responde a una planificación decidida y sostenida en el tiempo, especialmente a través de la incorporación de doce nuevas modalidades individuales, que amplían la oferta deportiva y permiten llegar a nuevos perfiles de participantes.

Este avance ha sido posible gracias al impulso de la Concejalía de Deportes y al trabajo coordinado con clubes y federaciones deportivas, cuyas sinergias han permitido "modernizar el programa y adaptarlo a las nuevas demandas sociales y deportivas de la ciudad". Las modalidades individuales incorporadas a esta edición son gimnasia rítmica, orientación, tenis de mesa, ajedrez, sloc, roundnet, pickleball, parkour, patinaje, tiro con arco, petanca y pádel.

El concejal de Deportes de Granada , Jorge Iglesias, ha destacado que "estos datos no son casualidad, sino el resultado de una apuesta política clara por el deporte base, por fortalecer los servicios públicos deportivos y por garantizar que el acceso al deporte llegue a más granadinos que nunca". También ha subrayado que "pasar de cuatro a quince modalidades y duplicar el número de deportistas demuestra que cuando hay planificación, colaboración y voluntad política, los programas municipales funcionan y crecen", añadiendo que "los Juegos Deportivos Municipales son una herramienta clave para construir una Granada más saludable, más activa y con mayores oportunidades para niños, jóvenes y adultos".

Asimismo, el concejal ha remarcado que "el objetivo principal de estos juegos no es solo la competición, sino inculcar hábitos de vida saludable y valores como el esfuerzo, el respeto y el compañerismo, reforzando el papel del deporte como elemento de cohesión social y formación".