El juez archiva la causa por el incendio de los Guájares (Granada) tras no quedar acreditado su origen

GRANADA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Motril (Granada) ha archivado finalmente la causa penal por el incendio de Los Guájares que en septiembre de 2022 arrasó más de 5.000 hectáreas en cinco términos municipales al no haber quedado acreditado cuál fue el origen de las llamas.

El incendio se declaró el 8 de septiembre de 2022 y permaneció activo durante 27 días propagándose por los términos municipales de Los Guájares, El Pinar, Albuñuelas, El Valle y Vélez de Benaudalla.

Una vez practicadas todas las diligencias de investigación pertinentes, el magistrado de Instrucción 1 de Motril ha concluido que no ha resultado debidamente justificada la perpetración del delito de incendio que se investigaba en esta causa, según consta en el auto de archivo, al que ha tenido acceso Europa Press.

El informe que la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de Granada aportó al juzgado no descartaba que la causa del incendio fuera intencionada atendiendo a la inspección técnica que se hizo en la zona donde se originó.

Concretamente, el informe sitúa el origen en un único foco de unos 10 metros cuadrados, ubicado en el margen derecho de la carretera GR4300, dirección Guájar Alto.

Sin embargo, en dicho lugar no fueron encontrados dispositivos retardantes o acelerantes, ni indicio alguno de actividad humana asociada al uso del fuego que pudiera relacionarse con el origen del incendio.

Tampoco hallaron los investigadores el medio de ignición. Todo ello, unido a que las condiciones meteorológicas y los combustibles finos y muertos eran adecuados para la propagación del incendio, lleva a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales a afirmar que, si bien no es descartable ninguna hipótesis --ni la provocación intencionada ni la influencia de una colilla mal apagada o de un cristal--, la causa del incendio es desconocida.

Por tanto, al no disponer de una explicación del origen del fuego, el juez concluye que los indicios frente a la persona que estaba siendo investigada en la causa --un antiguo bombero forestal que en la fecha del incendio trabajaba en labores de prevención-- "no dejan de ser meras sospechas que no alcanzan la entidad suficiente para presumir con suficiente grado de certeza su autoría en la provocación del fuego".

Por todo ello, el juzgado ha acordado el archivo de la causa, que no ha sido recurrido y por tanto ya es firme, según precisan a Europa Press fuentes del caso.