El juez envía prisión a dos detenidos por la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba por tráfico de drogas

Imagen con la marihuana, cocaína y dinero que ha intervenido la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Pozoblanco (Córdoba) ha decretado el ingreso en prisión, sin fianza, para dos hombres que han sido detenidos por la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba, por la presunta comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras intervenirles 55 gramos de cocaína en roca, y ello en el marco de un dispositivo de cierre y control por la Benemérita de todos los accesos del municipio jarote, en el que también fue detenido otro hombre, en este caso al hallar en su vehículo más de medio kilo de marihuana.

En concreto y según ha informado el Instituto Armado en una nota, la Guardia Civil, en el marco del Plan para la Prevención del Consumo de Drogas en Zonas de Ocio, estableció el pasado mes de mayo el mencionado dispositivo de cierre en Villanueva de Córdoba, orientado a la prevención del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes y al refuerzo de la seguridad ciudadana, y que consistió en el control simultáneo de todos los accesos a este localidad de Los Pedroches.

Durante el desarrollo del operativo, los agentes interceptaron un vehículo, conducido por un varón de 28 años de edad, del que provenía un fuerte olor a marihuana, por lo que decidieron realizar una inspección superficial del vehículo, localizando en su interior una bolsa de plástico que contenía 523 gramos de marihuana en cogollos, procediendo a la detención del joven como presunto autor de un delito contra la salud pública y a la intervención de la sustancia.

En una segunda actuación, desarrollada dentro del mismo dispositivo y de manera casi simultánea, pero en otro punto de la localidad, la Guardia Civil observó otro vehículo ocupado por dos hombres que, cuando se percataron de la presencia policial, hicieron movimientos nerviosos en el interior del habitáculo, por lo que los agentes decidieron controlar el vehículo, hallando oculta entre las pertenencias de ambas personas, una bolsa con unos 55 gramos de cocaína en roca, por lo que procedieron igualmente a la detención de ambos, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil ha evitado la distribución de una importante cantidad de sustancias estupefacientes y ha reforzado la seguridad ciudadana en la comarca de Los Pedroches, contribuyendo a la prevención del consumo y tráfico de drogas en espacios de ocio y reunión.

Las diligencias instruidas por la Benemérita, así como los detenidos y sustancias intervenidas se pusieron a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Pozoblanco, decretando la autoridad judicial el ingreso en prisión sin fianza de los dos detenidos relacionados con la intervención de cocaína.