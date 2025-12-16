Ante el juez en Granada acusados de robar 800 kilos de cable de cobre mientras su jefe estaba de baja

Archivo - Guardia Civil. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a cuatro hombres como presuntos autores del robo de 800 kilos de cable de cobre en la empresa en la que trabajaban aprovechando que su jefe estaba de baja tras un accidente.

La empresa se dedica a instalaciones y reparaciones eléctricas, con sede en una nave industrial situada en un polígono del área metropolitana sur de Granada.

Las actuaciones han sido desarrolladas por el Equipo ROCA de la Compañía de Armilla, especializado en la investigación de este tipo de delitos, tras la denuncia presentada por la empresa afectada.

Los hechos se iniciaron a finales de 2024, cuando a causa de un accidente, el dueño de la empresa estuvo en situación de baja médica durante seis meses.

A su regreso, ya a inicios de verano de este año, advirtió que faltaban aproximadamente 500 kilos de cable de cobre procedente de su retirada de motores reparados. Tras la denuncia, y al efectuar una primera inspección ocular de la nave, se apreció que no había nada forzado, por lo cual la única forma de acceder a ella era teniendo la llave.

Esto fue lo que hizo a los investigadores centrar sus sospechas en dos de los trabajadores de la mercantil. Como parte de la investigación, la Guardia Civil llevó a cabo inspecciones y comprobaciones en centros de reciclaje y chatarrerías del área metropolitana de Granada.

Fruto de este trabajo, se pudo constatar la venta de aproximadamente 490 kilogramos de cobre, material que habría sido sustraído de la empresa.

Posteriormente, y tras realizar un inventario más exhaustivo, se aprecia que la cantidad de cobre faltante era mayor a la inicialmente denunciada, ampliándose la denuncia por parte de la empresa, reportando otros casi 300 kilos de cable de cobre más.

Gracias a la coordinación, perseverancia y conocimiento del sector por parte de los guardias civiles, en colaboración con los aún empleados de la mercantil, pudo ser reconstruido el recorrido del material y se reunieron los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Como resultado de sus investigaciones, la Guardia Civil ha identificado y puesto a disposición judicial a cuatro hombres como presuntos autores de un delito de hurto de cable de cobre. Las diligencias instruidas, junto con las posteriores ampliaciones, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada.