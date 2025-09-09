Ante el juez por maltrato a dos caballos en Cádiar (Granada) a los que tenía desnutridos y entre basuras

CÁDIAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 46 años por presunto maltrato animal a un caballo y una yegua que fueron localizados en una parcela de la localidad de Cádiar (Granada) entre basuras, sin agua ni comida, con desnutrición extrema y heridas.

La patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Motril asumió la investigación en relación al estado de estos dos caballos hallados en condiciones de abandono en una parcela del municipio a raíz del aviso de un ciudadano que alertó de la situación.

Al personarse en la finca, los guardias civiles comprobaron que uno de los equinos se encontraba atado y el otro suelto, con una herida en una de sus patas traseras. Ambos presentaban una extrema delgadez y un estado físico muy debilitado. Los animales, además, se encontraban rodeados de residuos de todo tipo (entre ellos cristales rotos o coches fuera de su vida útil) y carecían de agua, comida y zonas de sombra suficientes para su resguardo.

Los agentes contaron con la asistencia de los veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Órgiva, quienes llevaron a cabo la correspondiente inspección sanitaria. El informe veterinario determinó que los dos caballos presentaban diversas heridas, desnutrición severa, atrofia muscular, fatiga y debilidad, así como igualmente constató las deficientes condiciones higiénico sanitarias y de insalubridad del lugar.

Finalmente, los agentes del Seprona identificaron a los equinos mediante lectura del microchip e iniciaron las gestiones para la localización de su propietario, el cual ha sido puesto a disposición judicial por un presunto delito de maltrato animal.