Ante el juez por tener en su casa de Dúrcal (Granada) armas, munición, marihuana y MDMA

Pistola táser con forma de puño americano. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 41 años por tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, cultivo y elaboración de drogas tras el registro de su vivienda en la localidad de Dúrcal (Granada), donde fueron halladas armas, munición, marihuana y otras drogas.

Los agentes de Armilla tuvieron conocimiento de que una vivienda de la localidad de Dúrcal podría estar utilizándose como un centro de cultivo de marihuana, y que, además, el responsable podría tener en su poder armas de manera ilegal.

La Guardia Civil solicitó un mandamiento judicial para acceder a la vivienda y tras llevar a cabo un registro exhaustivo de la misma, localizó 289 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración, 10 gramos de MDMA y seis trozos de hachís con un peso de 2,25 kilos.

También, un arma corta con el número de serie borrado oculta tras un hueco habilitado tras el microondas, un carabina de aire comprimido, alrededor de 250 cartuchos de munición y una pistola táser con forma de puño americano.