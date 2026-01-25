La jueza abre diligencias por el grupo de Whatsapp 'KGB' con policías y políticos y cita a los investigados

Archivo - Juzgados de La Caleta. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha abierto unas nuevas diligencias en relación al grupo de Whatsapp autodenominado 'KGB' en el que habrían participado policías locales y el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Granada César Díaz (PP) y ha citado a declarar este lunes a ocho investigados.

El citado grupo fue localizado por la Policía Nacional durante las investigaciones del caso de los presuntos amaños en oposiciones de la Policía Local.

Estas nuevas diligencias vienen derivadas de una deducción de testimonio que finalmente se adjudicó por reparto también al Juzgado número 4, que también investiga el citado caso de las oposiciones, según detallan a Europa Press fuentes judiciales.

Para este lunes el juzgado ha citado a declarar en calidad de investigadas, a partir de las 9,30 horas, a ocho personas, entre las que se encuentran el exjefe de la Policía Local de Granada José Manuel Jiménez Avilés y el exconcejal César Díaz.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se expone que las actuaciones deben incoarse como diligencias previas y hacen referencia a la posible existencia de un delito de revelación de secretos y/o infidelidad en la custodia de documentos, uso de infromación privilegiada y tráfico de influencias.

El asunto gira en torno al presunto intercambio de información y documentos oficiales en este grupo de Whatsapp en busca de un presunto rédito político contra el entonces gobierno socialista en el Ayuntamiento de Granada.