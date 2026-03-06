La jueza ve conexión del grupo 'KGB' con los presuntos amaños en la Policía Local de Granada y lo investigará junto

Archivo - Vista general de la comisaría de la Policía Local de Granada. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jueza que investiga el presunto amaño de oposiciones en la Policía Local de Granada, y de las localidades de Algarinejo y Albolote, considera que existe una posible conexión entre esta causa y el grupo de Whatsapp autodenominado 'KGB', integrado por policías locales y el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Granada César Díaz (PP), y lo investigará todo en un solo procedimiento.

Así lo expone en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, fechado este pasado jueves, en el que declara la conexidad entre ambos asuntos y, para evitar duplicidades, acuerda acumular las diligencias por el grupo 'KGB' a la causa principal de los presuntos amaños, en la que hay más de 40 investigados.

La jueza basa su decisión en los indicios recabados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Tras analizar las conversaciones de este grupo, en el que se encuentra el exjefe de la Policía Local de Granada José Manuel Jiménez Avilés, los investigadores creen que la presunta finalidad de sus integrantes era "obtener y compartir" información policial "privilegiada", incluyendo documentos internos, con el entonces portavoz del grupo municipal del PP César Díaz.

Según las conversaciones analizadas, supuestamente Díaz "pide" esta información para "utilizarla" contra "el gobierno municipal de turno, con el fin de someterlo a desgaste" y así "obtener un beneficio personal en forma de rédito político".

Los investigadores hacen constar que "este grupo de policías locales junto con César Díaz trabajaban juntos" presuntamente en "beneficio mutuo", ya que la supuesta contraprestación que estos agentes obtendrían "vendría cuando la corporación municipal cambiase de signo político" y cambiara el liderazgo de la Policía Local de Granada.

La UDEF sospecha así que "se trata de un grupo estable y organizado de siete personas, policías locales y el político del PP César Díaz, orientado de forma específica y concertada presuntamente a la comisión de actos ilícitos constitutivos de los delitos" que se investigan en la causa principal por los supuestos amaños en las oposiciones de la Policía Local.

En el auto, contra el que cabe recurso, la magistrada señala que los indicios existentes apuntan a que los integrantes del grupo de WhatsApp KGB, presuntamente "intentan acceder a puestos relevantes para controlar de este modo los nombramientos en beneficio del grupo".

Por tanto, agrega, "cometerían presuntamente los actos ilícitos que se investigan en esta causa no como hechos aislados sino formando parte del entramado o estrategia previamente establecida por el presunto grupo criminal con la finalidad de hacerse con el poder en el cuerpo de Policía Local de Granada y desde esa posición influir en nombramientos en favor del grupo, familiares, allegados o afines al PP".

Para la magistrada estos hechos están "estrechamente relacionados" con los que se investigan por los presuntos "amaños" en los procesos selectivos de oposición de nuevo ingreso al cuerpo de Policía Local de Granada; así como de Policía Local de Albolote y Algarinejo, "cometidos presuntamente por el mismo grupo criminal del que formarían parte los miembros del grupo de WhastApp denominado KGB", agrega.

Todo lo expuesto, a juicio de la instructora, evidencia que se trata de presuntos delitos conexos que deben ser investigados y enjuiciados en la misma causa.

Según expone, la fragmentación de la investigación en procedimientos separados --como solicita la defensa de César Díaz-- "no solo dificultaría" la valoración conjunta de los hechos sino que "daría también lugar a duplicidad de diligencias", por ejemplo en las declaraciones de los policías locales investigados en las dos causas.

EN DETALLE

Este asunto está siendo investigado por la titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada.

A lo largo de la causa se ha recabado pruebas en la documentación intervenida, conversaciones grabadas a los intervinientes, la colaboración de uno de los investigados y las declaraciones efectuadas por un testigo protegido.

Todo ello ha permitido a la autoridad judicial de forma preliminar "concluir la existencia de un grupo organizado dedicado a facilitar las preguntas de los exámenes a las personas que resultaron beneficiadas".

En su gran mayoría, los presuntos beneficiarios han sido hijos, familiares y allegados de mandos y miembros de la Policía Local investigados a su vez en la causa.

Hasta el momento, la investigación se ha centrado en cuatro convocatorias de oposiciones, dos en el Ayuntamiento de Granada correspondientes a convocatorias de los años 2019 y 2022 y en las que se ofertaban 40 y 32 plazas, una en el consistorio de Algarinejo y la última en Albolote.

Un total de 20 de los 43 investigados son mandos de Policía Local, en concreto subinspectores, presidentes y vocales de los tribunales, miembros de centrales sindicales de este cuerpo de seguridad, funcionarios del servicio de Contratación del Ayuntamiento de Granada y un psicólogo que intervino en la realización de las pruebas psicotécnicas de los dos procesos de Granada, según la información que trascendió cuando se levantó el secreto de sumario el pasado noviembre.