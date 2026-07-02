A juicio el acusado de varios robos con violencia e intimidación a taxistas de Granada

Archivo - Dos taxis estacionados en una calle de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado ha acordado la apertura de juicio oral contra el hombre de 43 años que fue enviado a prisión el pasado abril como presunto responsable de tres robos con violencia e intimidación a taxistas en la capital granadina.

Junto a ello, el juez ha decretado su puesta en libertad provisional hasta que se celebre el juicio, que aún no tiene fecha, al entender que han variado las circunstancias que determinaron en su momento la adopción de la medida cautelar de prisión, por lo que procede revocarlo una vez terminada la instrucción y que "están aseguradas las circunstancias de la investigación".

Así consta en un reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada acuerda la apertura de juicio contra el acusado, que está defendido por la letrada Maite Pozo.

Se le atribuye la presunta comisión de tres delitos de robo con violencia e intimidación, siendo uno de ellos agravado por el uso de armas, así como tres delitos leves de lesiones, uno por cada de una de las presuntas víctimas.

El investigado cuenta con una veintena de antecedentes policiales previos y sus ataques estaban generando una gran alarma social en el gremio del taxi. Un intenso despliegue policial permitió su detención a finales de abril en el distrito Norte, cerca de su vivienda habitual.

Los robos violentos se produjeron los días 27 de marzo y 6 y 8 de abril, y en todos ellos actuó de forma similar. Contrataba verbalmente los servicios de un taxista en el centro de Granada con destino final en la zona norte, cercano a alguno de los puntos de venta de droga más conocidos por las fuerzas del orden.

Una vez llegaba al final de la carrera, se abalanzaba sobre los conductores, agrediéndoles y robándoles el dinero de la recaudación así como las llaves del taxi, para a continuación huir del lugar del robo.

A uno de los afectados con los que se empleó con especial violencia llegó a realizarle varios cortes en la cara con un cuchillo.