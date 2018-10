El juicio del caso ERE se reanuda con los últimos testigos antes del inicio de la prueba pericial

Actualizado 04/09/2018 11:49:05 CET

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el procedimiento específico por el que se concedían ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre 2001 y 2010, en el que se juzga a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se reanuda este martes en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con la declaración de los doce últimos testigos propuestos por las partes antes del inicio de la prueba pericial, previsto a partir del 11 de septiembre.

De este modo, las sesiones del juicio por el denominado caso ERE se retoman este martes 4 de septiembre en el tribunal que preside el magistrado Juan Antonio Calle Peña tras un paréntesis de 39 días desde la última sesión celebrada el 25 de julio y después de la declaración como testigos de hasta 120 ex altos cargos políticos, funcionarios, prejubilados de empresas en crisis, auditores y letrados desde el pasado 23 de abril.

Para las sesiones del martes 4 --por la mañana-- y el miércoles 5 de septiembre --en mañana y tarde--, el tribunal ha citado a once testigos con la previsión de completar con la prueba testifical el próximo lunes 10, cuando se ha citado a un testigo. Finalmente las declaraciones se han visto reducida a menos de 140 tras las renuncias expresadas ante el tribunal por las defensas.

Entre los citados a partir de este martes figuran Victoria Pérez Martínez, el exconsejero de la Cámara de Cuentas Antonio Marmolejo, el ex director general de Formación para el Empleo y ex coordinador general de la Viceconsejería de Empleo Juan Manuel Fuentes Doblado, el exmiembro del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), y exdirector de Industria de la Consejería de Empleo Jesús Nieto González --quien estuviera imputado en esta causa de los ERE--, y Manuel Sivianes, quien fuera jefe de servicio de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

También están citados esta semana el ex jefe del servicio de Presupuestos de la Junta Eduardo Segura Daza, la extitular del Servicio de Presupuestos y Gestión Económica de la Consejería de Empleo Isabel Carrillo Montero, el ex interventor adjunto Luis Hinojosa Gómez; Isabel Alonso Bonilla, la directora general de Trabajo del Gobierno español entre 1991 y 2004, Soledad Córdova Garrido --investigada en la pieza separada de los ERE de la Faja Pirítica--, y, por último, Margarita Regli, letrada jefe de la Cámara de Cuentas. Ya para el lunes 10 ha citado citado al exdirector del Servicio Andaluz de Empleo Antonio Toro Barba, el último testigo en comparecer en el juicio antes de comenzar con la prueba pericial.

LA PRUEBA PERICIAL, A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Una vez sustanciada la prueba testifical con la declaración de esta última docena de testigos, el tribunal prevé empezar el martes 11 de septiembre con la práctica conjunta de la prueba pericial, a la que están citados nueve de los diez peritos previstos inicialmente al ser eximido uno de ellos por motivos de salud y que, según adelantó la Fiscalía, podría prolongarse al menos durante un mes.

En concreto, han sido citados Jesús Ruiz Ayúcar de Merlo, Ángel Turrión Macías, Rosa María Hernández Antón y Eduardo Vilaseca Sánchez, peritos de la Intervención General del Estado, que elaboraron un informe contable que cuestiona el uso de las transferencias de financiación y cuyas conclusiones son la base de las acusaciones del caso. La comparecencia de estos cuatro peritos fue propuesta por la Fiscalía, acusaciones y las defensas de los exconsejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo y exviceconsejeros José Salgueiro y Jesús María Rodríguez Román.

Hasta nueve defensas han solicitado la pericial de Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez, autores del 'contrainforme' encargado por el expresidente José Antonio Griñán para rebatir las conclusiones de los peritos de la Intervención General del Estado. Por su parte, el perito Juan Ramallo Massanet ha sido propuesto por seis de las defensas de los ex altos cargos acusados de prevaricación y malversación en esta pieza política, mientras José Ignacio López González ha sido citado a petición de la defensa del exconsejero Antonio Fernández y la defensa de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo ha propuesto la pericial de Juan Carlos Carillo Donaire y Juan de Dios Jiménez Aguilera.

No obstante, en una providencia dictada el pasado 27 de julio, el tribunal eximió al perito Jesús Ruiz-Ayúcar de Merlo de comparecer al acto del juicio a fin de prestar declaración al no encontrarse en condiciones de declarar según el informe del médico forense. Además, en la providencia de citación, el tribunal no ha incluido a dos peritos de la Dirección General de Seguros, cuya pericial se realizará posteriormente y ha sido propuesta por Fiscalía, PP-A, Manos Limpias y las defensas de Viera, Vallejo, Salgueiro y Rodríguez Román.