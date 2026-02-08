A juicio en Granada un conductor drogado que tuvo un accidente y fue sorprendido con 18 gramos de coca

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para un hombre acusado de un delito contra la seguridad vial y de otro contra la salud pública a raíz de que fuera detenido tras tener un accidente con el coche con el que circulaba por la A-44.

Los hechos ocurrieron sobre las diez y media del 21 de junio de 2023; el acusado había consumido cocaína y se salió de la vía en el kilómetro 119,1, a la altura de la localidad de Albolote, tras lo que chocó contra una bionda de protección.

Tras el accidente, el hombre, de 43 años, se desplazó hasta una gasolinera cercana ya dentro del municipio de Albolote, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los agentes de la Guardia Civil que se trasladaron hasta allí le sometieron a una prueba de drogas que dio positivo en cocaína y en consumo de marihuana.

Además, le encontraron 18 gramos de cocaína con un valor estimado de más de 1.100 euros con los que presuntamente pretendía traficar. También llevaba encima 1.155 euros procedentes de la venta de estupefacientes repartidos en billetes.

La Fiscalía le acusa de un delito contra la seguridad vial en la modalidad de conducción bajo la influencia de las drogas por el que pide que sea condenado a una multa de 3.240 euros. También reclama que se le prohíba conducir vehículos a motor durante dos años.

A ello suma un delito de tráfico de drogas por el que reclama una condena de cuatro años de prisión y multa de 3.331 euros. El juicio está previsto el próximo 24 de febrero en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.