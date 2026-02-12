A juicio este viernes en Granada por tratar de matar a un hombre a martillazos en una nave de Peligros

Varios furgones de la Policía Nacional en la Real Chancillería de Granada con motivo de un juicio. Archivo. - EUROPA PRESS

GRANADA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada acoge este viernes el juicio contra un hombre acusado de intentar matar a otro asestándole reiterados golpes con un martillo en la cabeza tras una discusión en una nave de Peligros (Granada).

La Fiscalía ha solicitado una pena de doce años de prisión y diez de libertad vigilada para el acusado por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa. También se sentará en el banquillo una mujer acusada de encubrir el crimen, que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de cárcel.

Los hechos se remontan a la madrugada del 12 de septiembre de 2024. Víctima y agresor trabajaban en una tapicería situada en el Polígono Juncaril y convivían en la planta superior de la nave.

Esa noche iniciaron una fuerte discusión y aunque el otro hombre optó por irse a su cama a dormir, no así el acusado, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Presuntamente aprovechó que no había nadie más en el establecimiento y bajó a la planta inferior de la nave, donde se guardaban las herramientas de la tapicería, para hacerse con un martillo.

Se dirigió con él a la habitación de su compañero de trabajo y le golpeó "fuertemente en la cabeza en reiteradas ocasiones", tras lo que abandonó inmediatamente el lugar y dejó al hombre gravemente herido.

Sobre las nueve de la mañana llegó el propietario, que se encontró a la víctima sentado en el sofá, semiinconsciente y sangrando abundantemente por la cabeza, por lo que optó por trasladarle hasta un centro hospitalario.

Las instalaciones quedaron manchadas con abundante sangre, especialmente la cama donde se encontraba la víctima; el sofá, las paredes; así como numerosos objetos, como mantas, colchas, el colchón de la cama, la almohada, toallas y ropa.

Un poco más tarde aquella misma mañana, sobre las 10,00 horas, acudió la hermana del acusado y otra mujer acusada en esta causa a limpiar todos los restos de sangre posibles de la nave y del martillo.

A continuación, ambas recogieron los enseres manchados de sangre, los introdujeron en una furgoneta y presuntamente los arrojaron en unos contenedores de basura en la calle Molino Nuevo de la capital.

La víctima ingresó en la UCI y tuvo que ser sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas. Las lesiones le han provocado en una importante afección al cerebro, así como a la atención y velocidad de procesamiento, provocando un déficit cognitivo postraumático y una disminución de la posibilidad normal de realizar tareas y deformidad de la región craneal, con pocas posibilidades de rehabilitación.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita que se prohíba al acusado comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la víctima durante 15 años.