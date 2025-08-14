La Junta aclara a Crespín (PSOE) que Córdoba cerró el mes de junio con "récord" de beneficiarios en Dependencia

CÓRDOBA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta recuerda a Crespín que Córdoba cerró el mes de junio con récord de personas beneficiarias y prestaciones en el sistema de la dependencia La delegada de Inclusión Social pide al PSOE que reclame a Sánchez que financie en Andalucía el 50% de la dependencia como hace con el País Vasco

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, ha recordado este jueves a la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, que "Córdoba cerró el mes de junio con récord de personas beneficiarias (32.754) y prestaciones (50.731) en el sistema de la Dependencia".

Junto a ello y a través de una nota, la delegada ha pedido al PSOE, ante sus críticas a la Junta por la gestión de la Dependencia, "que reclame a Pedro Sánchez que financie en Andalucía el 50% de la dependencia, como hace con el País Vasco". En este sentido, ha lamentado que "los socialistas votaran en contra en el Parlamento de Andalucía de una iniciativa encaminada a exigir al Gobierno la misma financiación para ambas comunidades".

De igual modo, Dolores Sánchez ha recordado que la Junta "ha invertido más de 8.737 millones de euros en el sistema de Dependencia desde 2019, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez apenas ha aportado 3.709 millones de euros en el mismo período".

Por todo ello, Sánchez ha pedido "coherencia" a la Rafi Crespín, dado que "la Junta Andalucía destina más del doble de fondos que el Gobierno de España para el pago de la Dependencia, y cuando recientemente el PSOE votó en contra de que el Ministerio de Hacienda aportara también el 50% de la financiación que le corresponde por ley".

Por ello, la delegada ha exigido al Ejecutivo central que "asuma su parte de responsabilidad en un sistema que es esencial para la dignidad, el bienestar y la justicia social", destacando, en este contexto, el "compromiso del Gobierno andaluz con el tercer sector y que contrasta de forma evidente con la falta de compromiso del Gobierno de España, ya que seguimos con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados, lo que ha supuesto 400 millones de euros menos para la Dependencia en Andalucía, de los que 44 millones pertenecerían a Córdoba".

Por último, Sánchez ha manifestado que "los ciudadanos tienen dos modelos: el de la apuesta real por el sistema de Dependencia o el de Pedro Sánchez y la ministra María Jesús Montero, que prometieron que en Andalucía aportarían el 50% en Dependencia y solo cumplen con un 17%, mientras al País Vasco sí le dan lo que pide".

La delegada ha pedido al PSOE "que explique a los andaluces por qué financian más el sistema de Dependencia en el País Vasco que en Andalucía" y ha añadido que, "aunque ellos nos castiguen, el Gobierno de Juanma Moreno se está dejando la piel para reducir listas de espera y aumentar un 65% el presupuesto en Dependencia".