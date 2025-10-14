La Junta acusa a IU de "difundir mentiras" con la Dependencia en Córdoba y usar a los mayores por "un puñado de votos"

Archivo - La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, ha acusado este martes a IU de "utilizar a las personas mayores con el único objetivo de difundir mentiras y crear bulos" sobre la Dependencia en Córdoba "para sacar un puñado de votos".

Según ha informado la Junta en una nota, Sánchez ha respondido así a las declaraciones del coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, quien ha afirmado que la Junta "ha perdido solicitudes y revisiones" de la Dependencia en Córdoba correspondientes a 2023 y que ello afecta a "miles de familias".

La delegada territorial ha desmentido estas acusaciones, aclarando que "esos expedientes no se han perdido, como ocurría en la etapa del PSOE e IU en la Junta de Andalucía, por lo que Izquierda Unida está faltando a la verdad", y ha añadido que actualmente en Córdoba "tenemos récord histórico de personas atendidas, superando las 33.800 personas beneficiarias". Además, "se han resuelto más de 8.600 expedientes exclusivamente correspondientes a solicitudes del año 2023".

La delegada territorial de Inclusión Social ha recordado que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha una "apuesta sin precedentes para transformar el sistema andaluz de la Dependencia con el objetivo de agilizar los procedimientos frente a un sistema anterior que"era caótico y no funcionaba, llegando a expulsar a 34.000 personas del mismo, con el PSOE e IU al frente del Gobierno andaluz".

Para agilizar los procedimientos y reducir los tiempos de espera, según ha recordado Sánchez, "el sistema ha pasado de contar con cinco aplicativos informáticos, que multiplicaban las probabilidades de error, a uno solo, que además permite mantener una trazabilidad durante todo el proceso y conocer la situación real de cada expediente en cada momento", si bien, "durante un breve periodo de tiempo --ha aclarado-- tuvieron que convivir ambos sistemas, pudiendo dar lugar a alguna duplicidad o incidencia ya resuelta".

Además, "y gracias al Decreto de Simplificación Administrativa, se ha reducido el proceso de valoración de dos visitas y resoluciones a una sola", por lo que, según ha resaltado, "el nuevo modelo implantado por el Gobierno andaluz se resume en una persona, un expediente, una visita y una resolución, evitando duplicidades, errores y que haya expedientes que se queden en el limbo".

En consecuencia, según ha insistido Sánchez, "es absolutamente falso, como afirma Izquierda Unida, se hayan perdido todos los registros o haya que volver a realizar una nueva solicitud", por lo que ha exigido que "no se utilicen a las personas andaluzas vulnerables para sacar un puñado de votos".