La Junta acusa a los socialistas de haber tenido "abandonado" al Infoca, que "ahora tiene más medios que nunca"

SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, ha defendido este sábado que "nunca el Infoca ha tenido más medios que ahora", después de que "el PSOE lo tenía completamente abandonado", de manera que "nos lo encontramos casi desmantelado y ahora lo hemos situado en la vanguardia".

Así lo ha subrayado Arjona en una nota de prensa remitida a Europa Press este sábado, en la que ha destacado que "había autobombas con 28 años de antigüedad, no se compraban nuevas desde 2006 y en solo tres años se ha renovado el 75% de la flota y se ha hecho una inversión de 25,3 millones de euros".

En cuanto a los EPIs, ha aclarado que "ningún bombero entra en un fuego sin él", a lo que ha agregado que "es un material que se da a los trabajadores que se incorporan y se cambian cuando se deterioran". "Ningún trabajador del Infoca está en situación de riesgo por falta no ya de EPI, sino de ningún material, porque si le falta algo no entra, la normativa lo impide y es la Junta de Andalucía la que tiene la responsabilidad", ha manifestado el viceconsejero.

No obstante, ha remarcado que "no se da la circunstancia de que algún trabajador se haya quedado fuera por falta de EPI", de modo que "eso no está ocurriendo", y "tampoco hay algún retén inoperativo por falta de material", ha aseverado, enfatizando que "nadie ha apostado por el Infoca como este gobierno, que ha hecho una inversión sin precedentes".

Además, Arjona ha resaltado "la continua apuesta para reforzar la seguridad de los efectivos", después de que hayan 650 geolocalizadores vía satélite para los equipos terrestres, algo que "permite tenerlos localizados todo el tiempo y no depender de que haya o no cobertura de telefonía móvil", ha comentado, para añadir que se han incorporado tres helicópteros SuperPuma.

Igualmente, ha citado que "se ha dotado al Infoca de un Centro Operativo Regional, que cuenta con sistemas punteros de tecnología, siendo hoy el mayor Centro Tecnológico Español de Emergencias en Incendios Forestales". Asimismo, el viceconsejero ha advertido de que "ese PSOE que ahora critica recortó el presupuesto del Infoca en un 11,2%, lo disminuyó en 21,1 millones de euros", mientras que "este Gobierno ha incrementado el presupuesto en un 4,5%, lo que supone un aumento de 7,7 millones de euros".