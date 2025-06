Junta acusa a Sánchez de recurrir a la "máquina del fango" contra Moreno para "tapar la orgía de corrupción" en el PSOE

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de recurrir a la "máquina del fango" contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para tratar de "tapar la orgía de corrupción" en el PSOE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, España se ha pronunciado así después de Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, hayan pedido este miércoles explicaciones al PP durante la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso de los Diputados por el cese de interventores en la Junta de Andalucía que están "denunciando casos de corrupción" en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según España, parece que Sánchez y Montero están "demasiado preocupados por los informes de la Intervención de Andalucía y poco preocupados cuando estaban, presuntamente, robando prácticamente delante de sus narices, por la derecha y por la izquierda". "Ahora es el mismo presidente del Gobierno, en sede parlamentaria, quien ha intentado manchar el nombre de nuestro presidente, el nombre de esta Junta de Andalucía y, por tanto, de los andaluces", ha añadido España.

Ha señalado que si Pedro Sánchez "tiene algo contra Juanma Moreno o contra los andaluces, que lo diga alto y claro" o si es que más bien considera que Montero "no se basta ella sola para hacer oposición" en esta comunidad como líder del PSOE-A, pero, "no vamos a permitir que la máquina del fango embarre Andalucía".

Sobre el presunto cobro de comisiones y mordidas, ha añadido que es "curioso o sorprendente" que Montero, siendo "la número dos del PSOE partido y la número dos del Gobierno, no se enterara de nada, lo que es preocupante".

"Si no se enteraba, es preocupante, y si lo sabía y lo tapó, peor", ha indicado la portavoz de la Junta, quien ha demandado a la vicepresidenta primera del Gobierno que "deje de mentir sobre Andalucía" y "manchar el nombre" de esta comunidad.

"Que no se ponga nerviosa, porque ya sabemos todos que el PSOE es una orgía de corrupción y que no va a haber manta que tape tanta orgía corrupta", ha añadido Carolina España, quien ha expuesto que la herencia que dejaron los anteriores gobiernos del PSOE-A en Andalucía es el "menoscabo de fondos públicos", constatado por informes de actuación de la Intervención, mientras "no hay ningún informe por menoscabos de fondos públicos del SAS".

"Vamos a dejar ya de manchar el nombre de Andalucía", ha recalcado España, quien ha indicado que bastante está ocurriendo en este país como para tener que soportar también "las mentiras" sobre el Ejecutivo andaluz de los que "no se enteraban de nada" en el Gobierno central y en el PSOE.

Ha considerado que Montero tiene que dar "muchas explicaciones" sobre "la trama andaluza" de comisiones y mordidas. "Tiene que dar explicaciones por todos los casos de corrupción que están a su alrededor en el Gobierno y en el partido, incluida la trama que campaba en Andalucía", ha recalcado.

Carolina España ha insistido en que la Junta no va a "permitir que el buen nombre de Andalucía se vuelva a ver salpicado por las contrataciones que haya podido hacer el Gobierno de España ni por los manejos de algunos socialistas muy cercanos a la líder de la oposición" en esta comunidad. "Iremos hasta el final", ha advertido la también consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos europeos.