Junta afirma que la Conferencia de Presidentes no puede ser un "paripé y una foto": "Exigimos hablar de financiación"

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado este miércoles que la Conferencia de Presidentes que se celebrará el 6 de junio en Barcelona no puede ser un "paripé" ni una "simple foto", de manera que exigirán que la financiación autonómica sea objeto de debate, junto a otros asuntos que se tienen que resolver.

En declaraciones a los medios de comunicación en Madrid, Antonio Sanz se ha pronunciado así con motivo de la reunión del comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes en la que participará este miércoles.

Ha señalado que, ante todo, hay que evitar que la Conferencia de Presidentes se "convierta en un simple monólogo, en una foto y en un paripé" del jefe del Ejecutivo, español, citando a los presidentes de la comunidades autónomas "para no debatir nada porque no hay debate".

En este punto, ha señalado que Andalucía va a reclamar en la reunión de este miércoles una nueva organización del funcionamiento de la Conferencia de Presidente que, respetando el reglamento, "permita que se acuerde un orden del día" con las comunidades autónomas, de manera que el debate "no sea lo que interesa al Gobierno sino lo que le interesa a los andaluces y españoles". La Junta también reclama que pueda haber más de una intervención de los presidentes autonómicos durante la conferencia.

Antonio Sanz ha confiado en que no ocurra como en la última reunión de la Conferencia de Presidentes, en la que no hubo "ni orden del día sobre la mesa ni propuestas a debatir y se convirtió en un simple monólogo" con intervenciones de los presidentes de comunidades, sin que "nadie contestara". Ha apuntado que a Pedro Sánchez "le daba igual lo que se dijera porque él no contestaba".

Que volviera a ocurrir lo mismo, según Antonio Sanz, sería un "timo y un paripé que no estamos dispuestos a aceptar". "No vale con aceptar un debate genérico ni podemos aceptar que se hable sólo de lo que interesa al Gobierno de España, al que, sobre todo, interesa distraer la atención y evitar hablar de los problemas que de verdad están afectando a los andaluces".

Por ello, Antonio Sanz ha expuesto que la Junta va a exigir que se hable en la Conferencia de Presidentes --como ya trasladó la pasada semana por carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres-- de vivienda, en concreto, la "lucha contra la 'okupación'; de la Formación Profesional y Universidades --con mención especial a la "financiación de la educación de 0-3 años"--, y de la "seguridad en el modelo energético", con mención a las "inversiones técnicas en las redes de REE --Red Eléctrica española-- y energías de respaldo".

Asimismo, la Junta de Andalucía solicita que en la cumbre de presidentes se aborde "la indelegable competencia exclusiva del Estado en control de fronteras e inmigración", así como el "grave déficit de las infraestructuras críticas" --sistema ferroviario nacional, transporte público y comunicaciones--, y del "déficit de profesionales sanitarios".

Pero ante todo, pondrá un asunto sobre la mesa, como es la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica, según ha expuesto el consejero andaluz: "Es absolutamente inaceptable que el Gobierno cite a las comunidades autónomas que sufrimos una infrafinanciación, que, en el caso de Andalucía, supera los 1.500 millones todos los años, y no se pretenda hablar de la financiación autonómica".

Ha denunciado que esto ocurre cuando se ha "cerrado un acuerdo con Cataluña en materia de financiación, de nuevo otorgándole privilegios".