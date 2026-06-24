Junta afirma que la negociación con Vox va "por buen camino" y que lo "aconsejable" es que haya nuevo gobierno en julio

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) - La consejera en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha manifestado este miércoles, tras fijarse el debate de investidura en el Parlamento para los días 29 y 30 de este mes y al que se someterá Juanma Moreno, que es "aconsejable" que hubiera un nuevo Gobierno andaluz en julio para que la comunidad pueda contar el 1 de enero de 2027 con unos presupuestos en vigor, al tiempo que ha expresado que las negociaciones entre PP-A y Vox van "por buen camino".

Así lo ha manifestado España en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha valorado que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, haya propuesto a Juanma Moreno como candidato a la Presidencia de la Junta en el debate de investidura que se desarrollará la próxima semana.

"Solo hay un presidente posible y además es el mejor", ha dicho la también portavoz en funciones del Gobierno andaluz sobre Juanma Moreno.

En este sentido, ha manifestado que las negociaciones que están manteniendo el PP-A y Vox de cara a la investidura de Moreno y la gobernabilidad de Andalucía "van por buen camino": "Nosotros tenemos la esperanza de alcanzar un acuerdo y tenemos que dejar trabajar a los equipos negociadores dentro de esa prudencia y dentro de esa discreción que hasta ahora hemos llevado a cabo".

Ha defendido que Andalucía necesita un gobierno "solvente, estable y justo", ante los "muchos desafíos que vienen y la inestabilidad del Gobierno de España", con la prioridad nada más tomar posesión de elaborar los presupuestos de la comunidad para 2027.

España admitido que ya hay cierto "retraso" en la elaboración de las cuentas del próximo año, pero "conociendo la buena labor y la buena gestión que hacen los técnicos de la Consejería de Hacienda", confían en que se pueda presentar "en tiempo y forma".

"Pero lo que está claro es que si queremos presupuestos el 1 de enero, es aconsejable que haya gobierno en el mes de julio", según ha recalcado Carolina España, quien ha recordado que el de Andalucía es el presupuesto de mayor volumen de todas las comunidades y no es fácil de realizar.

Ha señalado que el objetivo es que el gobierno que surja de la investidura sea "solvente, sensato y justo", así como "honesto y limpio", frente al "espectáculo" que se está viendo con el Ejecutivo de la nación, que está "perjudicando" la imagen de España.

En este sentido, ha señalado que "no puede pasar un día más" sin que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, aclare "qué sabe de la trama de las cloacas, de las SEPI o del rescate de Plus Ultra".