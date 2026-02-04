Junta: "En Andalucía actualmente no hay riesgo con las balsas mineras" por el temporal, "hay vigilancia y seguimiento"

El consejero de Sanidad, Presidencia, y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 04 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Rued - Eduardo Briones - Europa Press

"Si no se hubieran hecho desembalses previos en Andalucía hubiera ocurrido algo de enorme gravedad"

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) - El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha querido aclarar este miércoles que, "en estos momentos, no hay riesgos en relación con las balsas mineras" en la comunidad autónoma derivados del paso de la borrasca 'Leonardo' por el que se ha elevado a nivel 2 la situación operativa del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en la comunidad autónoma.

Así lo ha aseverado el consejero en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, y en respuesta a preguntas de los periodistas en un contexto en el que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha instalado durante la mañana de este miércoles un muro de contención en la mina Los Frailes, en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla), ante los efectos de la borrasca 'Leonardo'.

Antonio Sanz ha puntualizado que "hay vigilancia y seguimiento" en relación a las balsas mineras, algo que ha justificado como una "labor de responsabilidad", pero "no hay riesgo en estos momentos", según ha querido dejar "claro" el consejero.

El titular andaluz de Emergencias ha agregado que este martes se acometió una labor de "vigilancia", e incluso de "establecer defensas para ponernos ante cualquier situación, pero el desarrollo de los acontecimientos lleva a que, en este momento, no exista un riesgo para las balsas mineras", según ha insistido en remarcar Antonio Sanz.

DESEMBALSES

Por otro lado, el consejero ha llamado la atención también sobre el nivel de llenado que están alcanzando algunos embalses de Andalucía y los desembalses que, como consecuencia, están teniendo que llevar a cabo.

Así, el consejero ha citado casos concretos de embalses que están actualmente "al 100 por cien" --los de Barbate y Celemín, en Cádiz; el del Limonero, en Málaga; el de Almodóvar del Río (Córdoba), o los de Piedras, Los Machos y Sotiel-Olivargas, en Huelva--, así como otros que rozan ese porcentaje, como el de Charco Redondo, en la zona del Campo de Gibraltar, en Cádiz, al 99,7%; el de Arcos de la Frontera (Cádiz), al 92,33%, o el del Chanza, en Huelva, al 91,71%.

Por ello, "ya se está produciendo en un número importante de embalses" una "situación de aliviadero", de forma que por sus labios superiores "está saliendo del agua", según ha explicado el consejero, que ha destacado que han estado "desembalsando hasta 50 embalses" hasta este pasado martes en Andalucía, y este miércoles "se han rebajado" estas actuaciones "por la incidencia del riesgo" activo por la citada borrasca.

Antonio Sanz ha subrayado que, "si no se hubiera hecho eso", se habría dado una situación de "enorme gravedad" en Andalucía, donde "una parte importante de sus embalses" están en torno al 99-100 por ciento de su capacidad, según ha incidido en destacar.