La Junta de Andalucía aprueba este jueves la estructura orgánica de sus 13 consejerías

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una reunión del Consejo de Gobierno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará este jueves, 30 de julio, en su reunión semanal, la estructura orgánica de las 13 consejerías del Ejecutivo autonómico y de la administración territorial, según figura en el orden del día consultado por Europa Press.

El nuevo Gobierno andaluz está integrado por 13 consejerías, al frente de las cuales se sitúan siete consejeras y seis consejeros. Manuel Gavira ocupa la Vicepresidencia Segunda y la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Antonio Sanz mantiene la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias y asume la Vicepresidencia Primera, mientras que Carolina España continúa al frente de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además de ejercer como portavoz del Ejecutivo y vicepresidenta tercera.

Junto a Gavira, el Ejecutivo incorpora otros dos nuevos consejeros. El hasta ahora viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, pasa a dirigir la nueva Consejería de Fomento y Movilidad, tras la separación de las competencias de Vivienda, que recaen en una cartera propia encabezada por Rocío Díaz, también responsable de Juventud y Ordenación del Territorio. Por su parte, la hasta ahora secretaria general de Empresa y Trabajo Autónomo, Adolfina Martínez Guirado, asume la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en sustitución de Catalina García.

Completan el Ejecutivo María del Carmen Castillo, que continúa al frente de Educación; Rocío Blanco, en Empleo; Ramón Fernández-Pacheco, en Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Loles López, en Servicios Sociales, Familia e Igualdad, y Patricia del Pozo, en Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.