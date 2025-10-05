La Junta de Andalucía asume la tutela de la niña agredida sexualmente en Lucena (Córdoba) y de sus dos hermanos menores

Archivo - Imagen de archivo de la fachada de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Los tres hermanos se encuentran en un centro de menores y que permanecen a la espera de se decrete el desamparo provisional de los niños

LUCENA (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha comunicado este sábado que asumirá la tutela legal de la menor de cuatro años de Lucena (Córdoba), que ha sido víctima de un presunto abuso sexual por parte de su madre y de un hombre de 46 años, así como la de sus dos hermanos también menores de edad, según ha confirmado el Gobierno andaluz a Europa Press.

Asimismo, la Junta ha indicado que los tres hermanos se encuentran en un centro de menores y que permanecen a la espera de que este lunes, 6 de octubre, se decrete el desamparo provisional de los niños. Por su parte, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lucena, plaza número 1, en funciones de guardia, ha decretado este pasado sábado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para dos personas detenidas en relación con el supuesto intento de abuso sexual contra la menor en la vía pública de este municipio.

Fuentes de la Policía Nacional han señalado a esta agencia que ambos detenidos se tratan de un hombre de 46 años y de la madre de la víctima. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado que los detenidos han pasado a disposición judicial en la localidad cordobesa donde ocurrieron los hechos. Ambos están siendo investigados por un delito de agresión sexual a una menor de edad.

Según ha detallado Diario Córdoba, los hechos ocurrieron este pasado jueves en el entorno del Llano de las Tinajerías, cuando varios vecinos observaron al individuo, que circulaba en moto y con un casco, junto a la menor, en actitud sospechosa y tratando de forzarla a mantener algún tipo de relación en un soportal.

Los testigos, percatados de la situación, retuvieron al hombre hasta la llegada de agentes de la Policía Local, quienes practicaron la detención. Mientras tanto, la menor fue trasladada al Hospital Infanta Margarita de Cabra para que sea sometida a las pruebas pertinentes.