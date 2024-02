La Junta de Andalucía destaca el "impulso" que el Decreto de Simplificación dará a las aguas regeneradas

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha destacado este jueves en el Parlamento andaluz el "impulso" que el Decreto de Simplificación va a suponer para las aguas regeneradas en Andalucía al "restar burocracia para la contratación y licitación de las obras hidráulicas". Carmen Crespo ha destacado que esta normativa "agiliza las aguas regeneradas para que Andalucía sea la primera tierra en aguas regeneradas en el futuro, que no lo somos porque venimos de cero, pero ya tenemos 70 hectómetros cçubicos, vamos a los 140 y a los 200 para equilibrar Andalucía".

"Las licitaciones autonómicas se agilizan en dos meses", ha remarcado la consejera a preguntas del PP en el Pleno, apuntando la "gran incidencia" que este recorte de plazos puede tener en las obras hidráulicas que está impulsando la Junta de Andalucía. Sobre el Decreto de Simplificación aprobado por la Junta y convalidado por el Parlamento autonómico, la consejera ha explicado y recogido la Junta en una nota de prensa que "rebaja" la burocracia en la gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Por tanto, ha apostillado, "agiliza su aplicación, atendiendo así a las demandas del sector que se moviliza estos días por toda España". Asimismo, la consejera de Agricultura ha explicado que el Gobierno andaluz ha elaborado y aprobado el Decreto de Simplificación para "colaborar" con el sector agroalimentario, y ha señalado que otras de las medidas de agilización que se incluyen en el mismo son "una mayor rapidez" en la notificación de las publicaciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y una mayor facilidad en los trámites telemáticos para las cuestiones relativas a las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) en relación a los apicultores.

Carmen Crespo ha dicho que este decreto permite que "seamos más rápidos en la contratación pública y en las ayudas, que es fundamental; y también que ganemos sensibilidad, rapidez y posibilidades para una tierra seca como Andalucía". Durante su intervención en la Cámara autonómica, la consejera ha puesto en valor el trabajo que llevan a cabo los profesionales del campo andaluz que "a pesar de la sequía, de la rentabilidad nula, de las dificultades en las normas, están logrando que el sector esté tirando hacia adelante".

Como muestra del avance de esta actividad económica, Crespo ha explicado que al cierre del ejercicio de 2023 las exportaciones agroalimentarias han alcanzado los 13.776 millones de euros, cifra muy similar a la alcanzada el año anterior En cuanto al cuaderno digital que España ha impuesto en los Planes Estratégicos de la PAC (Pepac), la consejera de Agricultura ha vuelto a insistir en la necesidad de que se retire, tal y como figura en el acuerdo suscrito por la Junta de Andalucía con las organizaciones profesionales agrarias de la región (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía tras la reunión de la Mesa de Interlocución Agraria.

Carmen Crespo ha explicado que "no se trata de que los agricultores no quieran rellenar un formulario", sino de que esta herramienta que "han cambiado cinco veces" no se imponga en España antes que en otros países. "Sería una fórmula desleal para nuestros agricultores, y eso no es justo", ha recalcado la consejera, apostando por que no sea de obligado cumplimiento "hasta que no se implante en Europa" y mostrando su deseo de que finalmente se elimine.