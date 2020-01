La Junta de Andalucía reclamará al Gobierno por vía contencioso-administrativa los 537 millones de liquidación del IVA

Publicado 31/01/2020 14:54:38 CET

JAÉN, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha manifestado que la Junta reclamará al Gobierno por la vía contencioso-adminstrativa el impago de los 537 millones de euros por la liquidación del IVA correspondiente al año 2017. Asimismo, ha subrayado la "necesidad" del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por un importe de 5.317,15 millones de euros, porque "si no nos dan nada, bloquean la comunidad autónoma", ha indicado.

El consejero de Hacienda se ha reunido con miembros de la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y, previamente, se ha dirigido a los medios para informar sobre las novedades respecto al anuncio de la Junta de llevar al Gobierno a los tribunales.

"La ministra Montero no parece que esté dispuesta a pagar e intenta hacer artilugios técnicos que no corresponden, por lo que nosotros nos vemos en la tesitura de recurrir a la vía judicial, ya que pedimos y no nos ingresan", ha señalado Juan Bravo.

Así, ha detallado que han solicitado un informe a los servicios jurídicos de la Junta y "todo apunta, a expensas de recibir el informe con cautelares correspondientes, que se reclamará por la vía del contencioso-administrativo, tal como ha sido admitida a trámite en la Audiencia Nacional de Madrid".

"Ya no sabemos cómo pedirlo, esta es la última vía y si la ministra entiende que la confrontación es la solución, nosotros no compartiéndola tenemos claro que, por encima de nuestras sensaciones, están los andaluces", ha apuntado Bravo, que ha insistido en que los ciudadanos "ya han pagado con sus impuestos en su consumo" y se le debe retornar ese 50 por ciento que le corresponde a la comunidad autónoma para seguir desarrollando las políticas competentes.

FINANCIACIÓN NECESARIA

Respecto a las declaraciones de la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, respecto a que "es falso que el Ministerio de Hacienda obligue" a la comunidad autónoma de Andalucía "a financiarse" por el FLA por un importe de 5.317,15 millones de euros, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha indicado que "ha debido ser un lapsus"

"Entiendo que sus palabras han sido un lapsus, un error, que se ha equivocado o ha hecho un mal análisis", ha afirmado, y ha resaltado que la Junta sí está "obligada" a ello.

El consejero ha explicado que la decisión de salir a los mercados es propia de la comunidad autónoma, "pero requiere una autorización". Así, cuando han pedido plazos a la secretaria de Estado de Hacienda "ella advirtió de que no nos podía dar fechas, y nosotros las necesitamos para programar los vencimientos y las necesidades de financiación".

Así, ha recordado que "en el momento en que se solicita salir a los mercados, quiere decir que no requiero del FLA, no tengo esa opción. Porque si voy a los mercados y no me dan la autorización, al final no tengo nada". El consejero ha destacado que "los más de 5.300 millones de euros nos hacen falta y, si no nos dan nada, bloquean la comunidad autónoma"

"No podemos hacer la solicitud y eliminarnos una vía de financiación dependiendo autorizaciones que, asimismo, dependen del ministerio que lleva meses parado", ha señalado.