Andalucía suma 12 días sin sospecha de nuevos focos de gripe aviar y afea a PSOE y Vox buscar "rédito" con lengua azul

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, este miércoles en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha defendido este miércoles en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno ante las dos epidemias animales que se afrontan en estos momentos que, en el caso de la gripe aviar, son ya "doce días sin sospecha de nuevos focos", mientras que con la lengua azul ha empleado un mensaje político personalizado en dos partidos, PSOE y Vox, por cuanto ha calificado de "despreciable" que ambos "estén intentando capitalizar el rédito político" de una situación en la que "los ganaderos lo pasan mal".

Son mensajes que el consejero de Agricultura, Pesca, Alimentación y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Un reproche político ante la lengua azul que ha precisado a preguntas de los periodistas después de que hubiera lamentado que "hay determinados grupos políticos intentando embarrar, hacer mala política".

El consejero ha querido "mandar un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía y al sector ganadero ante la gripe aviar tras precisar que "la probabilidad de contagio al ser humano es muy baja", por lo que ha blandido aquí que la Consejería de Salud hace "un seguimiento minucioso" a las personas expuestas al virus "haciéndole PCR a todos" y ha indicado que "todos han dado negativo".

"Desde 2020 hasta hoy no ha habido un solo contagio en un ser humano por gripe aviar en nuestro país y en el caso de Andalucía no se han producido nunca en la historia, no hay documentado ninguno", ha seguido explicando en este sentido.

Ha recordado que en estos momentos los focos de aves de corral "tenemos dos en Andalucía", ambos en la provincia de Huelva, en el Cerro del Andévalo y en Valverde del Camino, para aclarar que son explotaciones a 20 kilómetros de distancia.

Ha hecho balance de la reacción de la Junta de Andalucía para indicar que se sacrificaron "a todos los animales, 17.000 entre las dos explotaciones", para seguidamente desinfectar "todo lo que había que desinfectar", y a partir de ahí se estableció un perímetro de restricción de 10 kilómetros y se supervisan las granjas de la comarca del Andévalo y de la provincia de Huelva.

Ha aludido el consejero de Agricultura también al positivo en gripe aviar de una ave cautiva en una finca particular en La Puebla del Río (Sevilla), aunque aquí no ha habido restricción según el protocolo tras la retirada del ejemplar muerto y la desinfección de la zona.

Ha hablado de ocho focos entre aves silvestres, "uno de ellos de principios de año en la ciudad de Cádiz" y los siete actuales. De esos siete focos, cuatro son en parques urbanos de Sevilla (María Luisa, Tamarguillo, Miraflores y Reales Alcázares), además de otros dos en Hinojos (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla).

En el caso del Parque Natural de Doñana la Junta ha activado el nivel 2 del protocolo de emergencia sanitaria del Programa de Vigilancia Epidemiológica de Fauna Silvestre de Andalucía, además de los protocolos para la retirada de las aves muertas y el tratamiento de los restos.

LENGUA AZUL

En el caso de la lengua azul el consejero de Agricultura se ha remitido al espíritu que apreció en el Pleno del Parlamento de la Andalucía de la semana pasada y "a las declaraciones de unos y otros" para concluir que "tanto el Partido Socialista como Vox están intentando capitalizar el tema de la lengua azul para obtener un rédito político que a mí me parece del todo despreciable".

Este martes el Grupo Socialista anunciaba que había registrado una solicitud de convocatoria urgente de la Comisión de Agricultura de la Cámara autonómica para que el Gobierno andaluz rindiera cuentas sobre lengua azul y grive aviar. Fernández-Pacheco ha indicado que comparecerá a petición propia en la comisión el próximo día 29, lunes.

Fernández-Pacheco ha blandido "el esfuerzo ímprobo" de la Junta de Andalucía en el suministro de vacunas empleando para ello la red ofrecida por las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA), las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera o los veterinarios.

Ha contrapuesto el titular de Agricultura la actitud de PSOE y Vox al tono que encontró el lunes en el Consejo Consultivo convocado por el Ministerio, donde "estuvimos hablando de la lengua azul", para apuntar que "el mensaje que manda el ministro (Luis Planas) es todo lo contrario", acerca de "estar unidos" y "mandar un mensaje de tranquilidad" al sector.

"Que cada uno haga lo que tenga que hacer", ha apuntado en este sentido, mientras ha reivindicado que la Junta de Andalucía "trabaja para erradicar la enfermedad lo antes posible".

Fernández-Pacheco ha asegurado que la reacción de la Administración autonómica ha sido "actuar con rigor y con rapidez para evitar que estas enfermedades se propaguen".

Ha asegurado que en el caso de la lengua azul se trata se trata de una enfermedad con la cual "la Junta de Andalucía, los ganaderos andaluces, llevan lidiando ya algunos años", para reivindicar entonces que "todos nuestros esfuerzos están centrados en la vacunación", antes de pedir que "hay que vacunar, aunque ya no sea obligatorio", para precisar que "el año pasado sí lo era", convencido de que "es el mejor arma para hacer frente a la enfermedad".

Ha explicado que la Junta ofrece a los ganaderos vacunas "frente a los serotipos 1 y 4" y que ha asumido "íntegramente" su coste, y ha explicado entonces que en 2024 "nos llevó a comprar 970.000 vacunas por importe de 1,3 millones de euros", dato al que ha sumado que en febrero de este año destinó 700.000 euros más, por lo que ha hablado de una inversión superior a los 6,6 millones en vacunas durante los últimos cinco años.

Ha añadido el reciente acuerdo para que, frente a los serotipos 3 y 8, sea "el sector el encargado de comprar las vacunas este año", aunque ha precisado que la Junta subvencionará esa compra "al 100% también".

A este balance de apoyo autonómico al sector por la lengua azul ha sumado Fernández-Pacheco una convocatoria de ayudas de 7,2 millones del Plan de Desarrollo Rural de los fondos europeos, que se pagarán en noviembre y que beneficiarán a 838 explotaciones ganaderas de toda Andalucía, de las que 541 se encuentran en la provincia de Huelva.

Ha reivindicado el consejero que "seríamos mucho más eficaces si hubiera una acción coordinada a nivel nacional del Ministerio" y ha pedido aquí al Ministerio de Agricultura la activación de la Reserva de Crisis de la PAC, al considerar que sería "una medida que vendría a aliviar al sector".

"No vamos a dar tregua ni a este virus ni a ningún otro", ha proclamado el consejero, mientras que ha concluido que "el sector ganadero puede respirar tranquilo" porque el Gobierno andaluz "no vamos a dejar nada al azar".