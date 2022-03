La Junta y Asaja Sevilla coinciden en la necesidad de que la reforma laboral "se adapte a la realidad del campo"

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía y Asaja Sevilla han mostrado este viernes su acuerdo en que la reforma laboral debe adaptarse "a la realidad del campo", donde la eventualidad "es una característica intrínseca". En una jornada en la que han ahondado sobre las repercusiones para el campo de la reforma, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado que el sector agrario "necesita temporalidad", algo que ha pedido "no confundir con precariedad".

Los cambios que propone la reforma laboral "no se ajustan a las necesidades de empleo en el campo", ha destacado en un comunicado Asaja Sevilla, que ha subrayado que en este sector "la eventualidad es una característica intrínseca al mismo".

Los cambios que se proponen en esta nueva norma, tanto en materia de contratación laboral --modalidades y duración de los contratos--, como en la negociación colectiva, han sido centro de este debate, en el que se ha expuesto que estas modificaciones "derivarán en un mayor coste para los empresarios agrarios, y en consecuencia, en la destrucción de empleo en un sector que es motor de la economía regional y de la vida de cientos de pueblos".

En el encuentro, inaugurado por la consejera, han intervenido además el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, y el presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra. Los tres han coincidido en la misma afirmación: "la reforma laboral se ha hecho de espaldas al campo y no ha tenido en cuenta sus particularidades".

"La reforma no está adecuada a las necesidades del sector agrario. El sector agrario necesita temporalidad, que no confundir con precariedad", ha dicho a periodistas Blanco, que ha expuesto como ejemplo cómo en el caso de campañas agrícolas no se pueden adaptar los contratos de 90 días. "Hay inconvenientes para el sector agrícola que no se ha tenido en cuenta", ha subrayado.

La consejera ha destacado que desde la Junta pueden ayudar a trasladar al Ministerio (de Trabajo) que estas cosas hay que modificarlas" dentro de la reforma.

Asimismo, en su intervención en el acto inaugural, García-Palacios ha mostrado su preocupación por esta reforma que "pone en riesgo la viabilidad del sector agrario andaluz, un sector fundamental para la sociedad". Por ello ha recomendado a los que legislan "contra el campo" darse "un baño de realidad" y adaptar el reglamento de la mejor manera posible al sector.

En este mismo sentido se ha pronunciado Ricardo Serra, quien ha lamentado la llegada de esta reforma laboral, en un momento en el que "no faltan los problemas en el campo".

La nota de prensa ha destacado que, "pese a que aún no se ha desarrollado el reglamento, la asistencia de más de 200 personas a la jornada y la petición que han hecho a Asaja-Sevilla numerosos agricultores para su retransmisión por nuestro Canal YouTube, muestra la enorme inquietud que hay en el campo por esta reforma que parte de un desconocimiento total de nuestro trabajo y que, sumada al nuevo incremento del salario mínimo y a la propuesta de subida de las cotizaciones a los autónomos, puede dar la puntilla al sector, provocando una mayor tasa de desempleo en el campo, la reducción de la actividad agraria y la deslocalización a terceros países de las producciones más intensivas en mano de obra".

Tras el acto inaugural, se han expuesto en la Jornada todas las novedades de la nueva reforma laboral desde el punto de vista del sector agrario. Para ello se ha contado con la intervención de Mercedes Adalid y de Esmeralda Benítez, del Departamento Jurídico Laboral de Asaja-Sevilla, quienes han informado con detalle sobre las modificaciones en materia de contratación temporal y sobre los nuevos aspectos en la negociación colectiva.

Tras este primer bloque, se ha celebrado una mesa redonda, moderada por Felipe Gayoso, del Departamento Jurídico Laboral de Asaja-Sevilla, donde se ha debatido sobre la nueva reforma laboral en el campo.

Han intervenido en esta mesa la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Begoña Rodríguez; Mª Esther Azorit, de la Jefatura de Inspección de Trabajo de Sevilla; el director provincial del SEPE en Sevilla, Enrique González; el secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo, José Agustín González, y Manuel García, abogado especialista en Derecho Laboral Agrario.