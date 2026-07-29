Junta y Ayuntamiento de Córdoba trabajan para recuperar los cines de verano mediante una "solución jurídica"

Patricia del Pozo interviene, junta a José María Bellido. - GUILLERMO MORALES-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado este miércoles, junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ambas administraciones trabajan para buscar una "solución jurídica" que permita recuperar para la ciudad los tres cines de verano, sin actividad esta temporada, y que están en manos de un empresario que ha ofrecido al Consistorio el derecho de retracto para hacerse con ellos.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la antigua ciudadela califal de Medina Azahara, Del Pozo ha revelado que ese es el objetivo de ambas administraciones, tras mantener la consejera una reunión de trabajo con el alcalde de Córdoba hace pocos días.

Del Pozo ha destacado que el alcalde ha mostrado "el interés de recuperar esos espacios y, por supuesto, tiene toda la colaboración de la Junta de Andalucía", subrayando que "un alcalde que quiere incorporar nuevos espacios para que la ciudad pueda disfrutarlos, pues tiene que tener todo el apoyo de la Administración autonómica".

La consejera ha explicado que en estos momentos están "buscando la solución jurídica más fácil y más factible, para que se pueda hacer lo antes posible, y el Ayuntamiento pueda recuperar esos espacios", sin querer dar detalles sobre el proceso, porque "están los técnicos del Ayuntamiento" y los de la Junta "estudiando jurídicamente cuál es la mejor vía para hacerlo", mientras que la Consejería de Cultura, por su lado, también estudia la solicitud que ha recibido para la declaración de los cines de verano como Bien de Interés Cultural (BIC).

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha precisado que "no hay ninguna novedad respecto a la semana pasada", y ha señalado que el Consistorio cuenta con "una solicitud de ejercicio del derecho de retracto" y, ante ella, los técnicos de del Ayuntamiento y de la Junta "están trabajando para ver cómo se ejerce ese derecho de retracto".

Bellido ha confirmado que "no hay ningún problema y se recuperarán estos espacios para Córdoba", añadiendo que tienen como "plazo" hasta "septiembre u octubre" para lograr una solución, en la que ya están "trabajando", asegurando que "se va avanzando" y, "por ahora, va bien".