La Junta complementará con ocho millones las ayudas estatales para la restauración de Doñana

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado que el Gobierno andaluz "cumple con el Acuerdo de Doñana y, lo más importante, con los agricultores". Así lo ha expresado tras anunciar que, a la próxima convocatoria de ayudas del Consejo de Ministros para la restauración ecológica de tierras agrícolas en el entorno de Doñana, se suma una orden en tramitación por parte de la Consejería, que dará paso a una nueva convocatoria dotada con ocho millones de euros en el proyecto de presupuestos de 2026.

En un audio remitido a los medios, la responsable de Sostenibilidad ha valorado esta primera convocatoria estatal, prevista para su aprobación el próximo martes, y que ha sido anunciada tras la reunión mantenida con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Esta ayuda estatal se integra dentro del marco de actuaciones para la recuperación integral de Doñana, promovido por el Gobierno de España. Las ayudas se inscriben en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, con el objetivo de impulsar actuaciones de renaturalización y restauración ecológica en los ámbitos agrario y forestal del área de influencia del espacio natural de Doñana (2025).

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha diseñado dos Marcos de Actuaciones para Doñana, con una inversión prevista de 706 millones de euros, pioneros en su aplicación, que combinan restauración ambiental con "sensibilidad social" y perfilan a Doñana como "referencia" en la Agenda Verde en España.

La convocatoria establece que podrán ser beneficiarias tanto personas físicas como jurídicas que tengan derechos sobre los terrenos o gestionen explotaciones agrarias, así como los ayuntamientos del área de influencia de Doñana. Estas entidades deberán cumplir los requisitos legales, mantener las condiciones de renaturalización durante los plazos previstos y permitir el seguimiento de las actuaciones.

El ámbito de aplicación se circunscribe a parcelas agrícolas en regadío situadas en los municipios del entorno de Doñana, siempre que el uso agrícola se hubiera consolidado antes de la entrada en vigor de la normativa de ordenación territorial de 2004 y no se trate de superficies incorporadas al regadío tras noviembre de 2022.

Las ayudas son compatibles con otras subvenciones públicas o privadas, siempre que no se supere el coste total de la actuación. Se financiarán proyectos orientados a la recuperación ecológica, la forestación y el mantenimiento de usos forestales, con prioridad para actuaciones que favorezcan la resiliencia de los ecosistemas, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

Todas las intervenciones deberán cumplir la guía técnica elaborada para esta convocatoria, asegurar una superficie mínima de 0,5 hectáreas y garantizar el mantenimiento de las plantaciones, incluidas reposiciones en caso de pérdidas.

La cuantía de las ayudas podrá cubrir hasta el cien por cien de los costes, con un máximo de 70.000 euros por hectárea, distribuidos en diez anualidades de hasta 7.000 euros por hectárea y año. Para superficies inferiores a una hectárea, la ayuda será proporcional. La selección de proyectos se hará en régimen de concurrencia competitiva, según la valoración de las solicitudes, hasta agotar los fondos disponibles.