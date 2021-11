Bravo cuestiona la promesa de Sánchez sobre financiación: "Está claro que se requiere nuevo sistema y no han hecho nada"

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha manifestado este lunes, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometiera ayer en Benidorm, durante la clausura del Congreso del PSOE valenciano, a "aprobar, negociar y acordar" un nuevo sistema de financiación autonómica, que está claro que se requiere un nuevo modelo, pero "no han hecho nada en tres años".

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Bravo ha considerado que es "sorprendente" que el PSOE de Andalucía no sea capaz de demandar al Gobierno central lo mismo que reclaman los socialistas valencianos, que es un nuevo modelo de financiación y que mientras no se apruebe, haya un fondo transitorio de compensación que palíe la infrafinanciación que padecen tanto esa comunidad como Andalucía o Murcia. Así lo plasmaron en un documento en Sevilla, según ha recordado, los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Comunidad Valencia, Ximo Puig, así como Moreno con el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

Ha señalado que, de hecho, el PSOE-A rechazó en el pasado debate sobre el estado de la comunidad que se celebró en el Parlamento las propuestas de resolución que presentaron los dos partidos del Gobierno andaluz, PP-A y Ciudadanos (Cs), demandando al Gobierno central la reforma del sistema de financiación autonómica y un fondo transitorio de compensación mientras no se apruebe.

Juan Bravo ha denunciado además que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "se ha olvidado por completo" de lo que reclamaba al Gobierno de la nación cuando era consejera andaluza de Hacienda y que se plasmó en un acuerdo en el Parlamento, como eran 800 ó 900 millones de euros más para Andalucía al año y el incremento de la financiación autonómica en 16.000 millones.

Ha insistido en que lo que están pidiendo ahora Moreno, Puig y López Miras es "algo lógico que se tiene que hacer" y ha lamentado que aún no haya tenido la oportunidad de compartir con el Ministerio de Hacienda estas cuestiones sobre la financiación autonómica. Bravo ha recalcado que Montero "conoce perfectamente las necesidades" de Andalucía y las había cifrado.

"Nosotros no hablamos de quitar nada a nadie, sino de que se complemente a los que estamos peor, es de justicia", según Bravo, para quien no puede haber "españoles de primera y de segunda y Andalucía no se merece tener este problema".