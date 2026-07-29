Junta critica que el Gobierno no le "comunicara" la convocatoria de una reunión bilateral sobre crímenes machistas

Archivo - La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha lamentado este miércoles que haya tenido que enterarse "por los medios de comunicación de una reunión específica" del Gobierno central con Andalucía "para estudiar los crímenes machistas ocurridos en la comunidad autónoma".

En una nota, Loles López ha lamentado este hecho, incluso cuando la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepción Cardesa, asistió ayer martes al Comité de Crisis convocado por el Ministerio de Igualdad en Madrid. "Andalucía asistió al Comité de Crisis y no nos dijeron nada de una reunión específica. Nos hemos tenido que enterar por los medios de comunicación de esta reunión", ha subrayado la consejera.

"Siempre he defendido que la lealtad y la unidad son las mejores herramientas frente a la violencia de género y, desde luego, esta falta de lealtad y de unidad por parte del Gobierno de España no son el mejor camino para eliminar esta lacra", ha censurado.

López ha señalado que "echó en falta esta reunión con el Gobierno de España cuando durante un año Andalucía advirtió de manera leal de los fallos en la comunicación del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), que depende y gestiona el Gobierno de España, sin obtener respuesta alguna".

Ha destacado que "en ese momento, también hubiera sido necesario un poco de sensibilidad e interés en la resolución de un problema muy importante que dificultaba al Instituto Andaluz de la Mujer poder contactar con las víctimas y ofrecerle los recursos de la Junta de Andalucía".

No obstante, la consejera ha querido dejar claro que "como la prioridad del Gobierno andaluz es poner fin a esta lacra y apoyar a las víctimas y sus hijas e hijos, siempre estaremos con la mano tendida, desde la unidad y la lealtad institucional que esta situación requiere".