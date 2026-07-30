La Junta critica el indulto del exalcalde socialista de Linares (Jaén) "condenado por corrupción"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 30 de julio de 2026 en Sevilla ( - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha criticado este jueves el indulto que el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez ha concedido esta semana al exalcalde socialista de Linares (Jaén) Juan Fernández, que estaba "condenado por corrupción".

Así lo ha subrayado la también vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha criticado dicho indulto concedido al exalcalde de Linares, y también el que ha beneficiado a la expresidenta del Parlamento de Cataluña y de Junts Laura Borràs.

"Vemos que saquear las arcas públicas se puede con Pedro Sánchez y lo que es peor, que quienes incumplen la ley, es decir, los que son condenados por corrupción", pueden ser indultados, ha comentado la consejera, que ha remarcado que el PSOE "dijo que nunca iba a indultar a los condenados por corrupción", por lo que ha criticado que los socialistas "ya no sólo se saltan todas las líneas rojas", sino que "también incumplen su propia palabra".

De esta manera, ha censurado que "los que incumplen la ley, los que son condenados por corrupción, también tienen el perdón asegurado de Pedro Sánchez", así como ha criticado que el indulto a Laura Borràs se concedió "a escondidas en una tarde de verano, y saltándose todos los límites posibles".

De igual modo, ha mencionado el indulto concedido al exalcalde de Linares, tras el que ha comentado que "parece que los socialistas tienen claro que, por encima de la ley, están las siglas del Partido Socialista".

Finalmente, Carolina España se ha preguntado si la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, "tendrá alguna explicación que dar sobre este caso de un exalcalde socialista indultado que estaba condenado por corrupción".

El Gobierno acordó el pasado martes indultar de forma parcial al exalcalde de Linares Juan Fernández, lo que conlleva la conmutación de la pena de prisión de tres años por otra de dos años por malversación de caudales públicos, aunque se mantiene la pena de inhabilitación de siete años que pesa sobre él.