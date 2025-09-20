Junta critica que Montero vuelva para "hablar mal" de Andalucía: "Que no estorbe ni ponga palos en las ruedas"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha criticado que la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya vuelto este sábado a Andalucía para "hablar mal" de esta tierra, y le ha demandado que "no estorbe ni ponga palos en las ruedas".

En un audio, España se ha pronunciado en relación con la intervención que ha hecho Montero en el Comité director del PSOE-A celebrado en San Juan del Puerto (Huelva).

La consejera andaluza ha lamentado que una vez más, Montero venga a Andalucía a hablar "mal de su tierra y a apropiarse de proyectos que son de la Junta de Andalucía, como el Valle del Hidrógeno Verde", Ha indicado que el Gobierno andaluz se "ha dejado la piel para traer inversión, progreso y empleo".

Asimismo, ha criticado que Montero "venga a criticar la sanidad andaluza que ella misma hundió y que ahora estamos levantando".

"Recortó el presupuesto en 1.500 millones de euros, expulsó a 7.700 profesionales sanitarios, hizo un recorte de 600 camas y dejó en el cajón a 500.000 andaluces que los quitó de un plumazo de las listas de espera", ha agregado en referencia a la etapa de Montero como consejera andaluza de Salud.

Por lo tanto, ha pedido a Montero que "deje de mentir" porque los ansaluces saben perfectamente lo que hizo como consejera andaluza y "lo que está haciendo ahora como ministra y vicepresidenta del Gobierno".

"Y lo que está haciendo es negociar a escondidas en Suiza unos presupuestos generales del Estado, de espaldas a los andaluces y al resto de españoles, y esto en cualquier país decente democráticamente sería una auténtica barbaridad", ha señalado.

España también ha dicho a Montero que si quiere levantar el autogobierno andaluz, "que no se preocupe, que eso es lo que está haciendo ya Juanma Moreno desde el año 2018", de manera que "llega tarde".

Ha garantizado que el Gobierno del PP-A va a seguir trabajando para mejorar esta tierra y la vida de los andaluces y, de hecho, esta semana próxima, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "hará anuncios importantes en esa línea".

España ha pedido a Montero que si quiere ayudar a Andalucía, "lo tiene fácil, que no estorbe, que deje de poner palos en la rueda y que no frene un sistema de financiación justo para Andalucía, y, en definitiva, que no moleste".

Ha señalado que a Andalucía "la estamos levantando entre todos", con Juanma Moreno a la cabeza: "Desde 2018 aquí hay una transformación que no tiene nada que ver con la tierra que dejaron los socialistas".