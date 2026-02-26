La Junta critica la "orden" de Sánchez y Montero al PSOE-A para "no acudir" a la gala del 28F

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, en el Pleno del Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha criticado este jueves la "orden" que, según ha afeado, han recibido en el PSOE andaluz para "no acudir" a la tradicional gala de entrega de reconocimientos que se celebra cada año con motivo del día de Andalucía que se conmemora el 28 de febrero, y ha lamentado que los socialistas andaluces "prefieren obedecer a Pedro Sánchez y María Jesús Montero antes que estar con los andaluces".

La consejera portavoz del Gobierno andaluz se ha pronunciado así en el transcurso de la sesión de control al Ejecutivo de la Junta en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del diputado del PP-A Francisco Javier Vacas sobre la situación financiera de Andalucía.

Carolina España ha aludido a esa "orden" de "no acudir" a dicho acto por el 28F después de que el diario 'ABC' haya informado en las últimas horas de que la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, ha pedido a los representantes del PSOE-A que no asistan a dicha gala de entrega de reconocimientos por el Día de Andalucía que se celebrará este sábado en el teatro de la Maestranza de Sevilla.

Tras valorar la situación financiera de Andalucía y subrayar que esta comunidad "ahora genera confianza" con el Gobierno del PP-A, y "no es la tierra que dejaron los socialistas" cuando salieron del Ejecutivo autonómico, la consejera portavoz ha defendido que, ante la cercanía del 28F, es momento de "decir alto y claro que es un orgullo ser andaluz y pertenecer a una tierra que ha sido ejemplo de solidaridad y de valentía".

A renglón seguido, Carolina España ha reivindicado la "obligación" de "todos los políticos" de "estar a la altura de lo que se merecen los andaluces", y al respecto ha advertido de que, "una vez más", el PSOE "está demostrando, con esa orden de no acudir al 28F, que prefieren obedecer a Pedro Sánchez y a la señora (María Jesús) Montero antes que estar con los andaluces", y que los socialistas andaluces "prefieren darle la espalda" a los ciudadanos de esta comunidad.

En ese punto, la consejera ha aseverado que "Andalucía no se merece un Partido Socialista que esté en contra" de esta comunidad, y ha prometido que desde el Gobierno del PP-A "estaremos al lado de los andaluces y de esta tierra, como se merece Andalucía", según ha zanjado.

