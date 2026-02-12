Junta defiende que el actual presupuesto permite afrontar daños y PSOE-A pide "modificarlo de punta a punta"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el pleno del Parlamento del 12 de febrero de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido este jueves que el presupuesto de la comunidad de 2026, que entró en vigor el pasado 1 de enero, permite afrontar gastos para los daños ocasionados por el fuerte temporal, mientras que el PSOE-A ha pedido una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para que se modifique "de punta a punta".

En la sesión de control del Pleno del Parlamento, Sanz ha manifestado que, ante el fuerte temporal, el trabajo de las emergencias ha estado "a la altura de las circunstancias" y Andalucía se tiene que sentir orgullosa "de la altura institucional que han tenido sus responsables públicos".

Ha defendido la creación, en su día, de la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA), que permite agrupar todos los servicios y coordinarlos como se ha puesto de manifiesto durante el temporal, y ha indicado que todas las actuaciones se han llevado a cabo "mano a mano con el Gobierno de España, con las diputaciones y con los ayuntamientos".

En cuanto a los cuantiosos daños causados por el temporal, ha señalado que el Gobierno andaluz "no va a escatimar" y, por ello, se va a hacer "el mayor esfuerzo histórico en materia de adaptación" del presupuesto autonómico de 2026. "51.000 millones que podemos adaptar, gracias a la estabilidad del gobierno", ha apuntado Sanz, quien ha indicado que en otros sitios es que ni siquiera hay presupuestos.

Ha insistido en que se va a hacer un "esfuerzo sin precedentes", aunque aún "queda mucho" porque sigue llegando información sobre incidencias y, en estos momentos, incluso se están produciendo "derrumbes, caída de casas o problemas de carreteras".

Sanz ha indicado que su consejería ya ha activado el decreto 4/25 por el que se propone el anticipo de pago de ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otro supuesto de emergencia de protección civil.

Ha añadido que las ocho delegaciones del Gobierno andaluz están activadas y en coordinación con los ayuntamientos en materia de ayudas de emergencia. "Por tanto, respuestas, soluciones y, sobre todo, mantengamos la unidad", ha apuntado.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Irene García ha hecho un reconocimiento a todos los servidores públicos de todas las administraciones, que "no han escatimado en horas, en esfuerzo, en tiempo y en dedicación para salvar las vidas de muchos andaluces", así como a los alcaldes y a los vecinos de Grazalema (Cádiz), que salieron de sus casas "con lo puesto" y haciendo caso a las indicaciones de los servicios de emergencia.

Ha señalado que el PSOE tiende la "mano desde la responsabilidad" para afrontar lo que hay por delante, pero el Gobierno andaluz "tiene que estar a la altura", porque lo "único que hemos escuchado hasta el momento es que van a modificar el presupuesto".

"El presupuesto de ayer no es el presupuesto que vale hoy y por eso le solicitamos que con carácter urgente convoquen un Consejo de Gobierno extraordinario para modificarlo de punta a punta", ha señalado García, quien ha pedido la creación de oficinas de valoración técnica sobre los daños y que no sean los ayuntamientos los que tengan que hacer esas valoraciones.

Ha insistido en que la Junta tiene que ayudar al respecto "para no descargar de nuevo en las puertas de los ayuntamientos ese tipo de valoraciones, y ayudar a los vecinos para pedir esas ayudas", al tiempo que ha defendido el "compromiso" del Ejecutivo nacional con Andalucía.

La diputada del PSOE-A ha pedido a la Junta que huya de la "confrontación", porque no es el momento de hablar "de quién, sino de hablar de qué es lo que podemos hacer cada uno".